Een picknickmand voor elk seizoen

Een zonnige dag klinkt als een picknickmand vol lekkers en leuk gezelschap. Van onvergetelijke krabkoekjes tot een berg citroenmadeleines met yoghurtcakebeslag of een frisse rabarberlimonade. De onvolprezen Madame Charlotte maakt met haar nieuwste boek Perfecte Picknick van elke picknick een heerlijk buitenfeest.

Als je érgens een instant vakantiegevoel van krijgt, dan is het wel van picknicken. In het park om de hoek, op het strand, in het bos of gewoonweg ergens onderweg. Met de recepten uit Perfecte Picknick ga je in gelijk welk seizoen op stap met de lekkerste meeneemgerechten. Inclusief handige tips en tricks. Vooruitzien is regeren volgens de auteur, dus als je ook nog even zorgt voor een leuk picknickkleed, servies en toffe picknickgadgets, wordt het zonder meer een geweldige belevenis.





Krabkoekjes

Dit heb je nodig

voor 10 koekjes

– 200 g gaar krabvlees of surimi

– 1 ei

– 3 el broodkruim

– 2 tl pittige mosterd (Dijon bijvoorbeeld)

– 2 tl groene tabasco

– 1 handje bladpeterselie (blaadjes), fijngesneden

– 2 el bieslook, fijngesneden

– olijfolie





Zo maak je het

Snijd het krabvlees fijn met een groot mes of maal het even kort (pulserend) in de keukenmachine tot een soort krabgehakt. Meng krabvlees, ei, broodkruim, mosterd, tabasco, peterselie en bieslook en kneed er een stevig mengsel van.

Vorm met vochtige handen balletjes (formaat flinke walnoot) die je vervolgens platdrukt. Laat de koekjes minstens een half uur opstijven in de koelkast.

Verwarm 3-4 el olijfolie in een koekenpan en bak de koekjes op middelhoog vuur aan weerszijden in ongeveer 10 minuten goudbruin en gaar. Laat ze afkoelen en bewaar ze tot je op pad gaat in de koelkast.

Neem je krabkoekjes mee in een afsluitbare bak, in een koeltas.

Tip: Neem het liefst een beetjegrove broodkruim, datneemt het vocht goed op en zorgt voor stevige koekjes. Japanse Panko, grof gemalen beschuitjes of oud brooddat je zelf fijnmaalt in de keukenmachine isperfect.





© Saskia Lelieveld

Citroenmadeleines

Dit heb je nodig

voor 12 stuks

– 250 g roomboter

– 3 eieren

– 225 g witte basterdsuiker of kristalsuiker

– 2 el vanillesuiker

– 3 el romige Turkse of Griekse yoghurt

– 250 g zelfrijzend bakmeel

– fijngeraspte schil (zestes) van 1/2 citroen

Extra: madeleinebakblikken of siliconen bakvormen





Zo maak je het

Warm de oven voor op 180°C.

Smelt de boter op laag vuur en laat even afkoelen. Klop de eieren met de suiker goed luchtig. Schep nu de yoghurt en de boter door je beslag, maar gebruik niet álle boter. Laat een bodempje in de pan zitten om straks je bakvormen mee in te vetten.

Zeef het meel en spatel het, samen met de citroenzestes, door je beslag. Schep het beslag in de ingevette (siliconen) bakvormpjes. Bestrijk ze dun met boter. Schep de madeleinevormpjes halfvol, het beslag rijst flink. Bak de madeleines in 10-15 minuten goudbruin en gaar. De baktijd hangt af van de grootte van je bakvormpjes. Laat de madeleines even afkoelen: eerst in de vorm en daarna op een rooster.

Tip: Dit yoghurtcakebeslag is ook voor een fruitcake de perfecte basis. Wil je mooie lichte citroenmadeleines bakken, gebruik dan witte suiker.





© Saskia Lelieveld

Rabarberlimonade

Dit heb je nodig

voor 1 liter limonade

– 1 l water

– 1 kg rabarber in stukjes: wassen en de grove uiteinden afsnijden. Niet schillen, in de schil zit de meeste kleur voor een roze limonade

– 250 g rietsuiker

– 3 kardemompeulen, gekneusd

– snufje zout

– 1 el rozenwater





Zo maak je het

Breng het water met de rabarber, suiker, kardemompeulen, het zout en rozenwater in een pan aan de kook.

Laat 2-3 minuten zachtjes koken. Draai het vuur dan uit en laat afkoelen. Laat minstens 1 uur staan, zodat de smaken op elkaar in kunnen werken. Zeef het mengsel.

Schenk de siroop in een mooie, brandschone fles (of flesjes). Bewaar je siroop na het openen in de koelkast. Er zit niet genoeg suiker in om hem eindeloos te bewaren (met deze hoeveelheid suiker komt de rabarbersmaak het beste tot zijn recht).