Een hoofdrol voor sharinggerechten

Verscholen tussen de velden van het charmante dorp Werken mag je bij Barisdam Bistro – volgens een berichtje aan de deur – aanbellen en binnenkomen. Wat meteen de toon zet voor de gastvrije ontvangst in een fraai gerestaureerde hoeve, waar een licht en kleurrijk interieur verrast. Chef-kok Pieter Puype bespeelt er het culinaire smaakpalet van begin tot einde. Met sharinggerechten in de hoofdrol en een glansrol voor de bediening.

“We zijn in volle coronacrisis opgestart met takeawaygerechten en hebben vorig jaar in mei officieel de deuren geopend”, vertelt Pieter. Weinig evident zo’n begin, maar samen met zijn partner en gastvrouw Virginie Maertens scoren ze intussen hoog met hun gastronomische bistrobeleving. In de kijker? Verse en streekgebonden producten, van Keiemse kazen tot witloof en aardbeien uit Handzame of asperges uit Klerken. “Lokale producten zijn gewoon een evidentie om mee te werken,” legt Pieter uit, “het spreekt de mensen aan en wij creëren er gerechten mee van de beste kwaliteit. Tachtig procent van onze gasten komt hier voor het sharingverhaal, maar je kunt uiteraard ook à la carte eten.”

Chef-kok Pieter Puype. © Westtoer

Met een perfecte avondzon genieten wij op het ruime terras van een verfrissende mocktail met gegrilde witte pens uit Staden als begeleidend hapje. We vervolgen onze culinaire trip binnen in het restaurant met drie sharinggerechten: kort gebakken sardines met feta, watermeloen, zwarte olijven en een vinaigrette van citrusschil; gerookte paling met Duke of Berkshire, geitenkaas en structuren van gele biet, afgewerkt met za’atar en dille én een kroket gevuld met kalfswang in tomatensaus en een frisse witloofsalade. Gevolgd door een fijn visgerecht van mooie meid en een vleesgerecht met wilde eend uit de Westhoek, gebakken rijst, paksoi, butternutcrème met kimchi en een krachtige jus met soja. En het zoete genot? Dat ontdekken we in een dessert op basis van Belgische kersen met hangop met vlierbloesem en vanille, pistachecake, ijs van kersen en een jus van kersen met gember.





Barisdam Bistro, Werkenstraat 82 in Werken – www.barisdam.be.