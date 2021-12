Een feestelijk lachsalvo

Een keer goed lachen, dat noem ik pas feest. Niet evident in deze tijden. Dus deel ik graag met jullie waar ik afgelopen week mee in een deuk lag, wat me een glimlach ontlokte of me gewoon even alle andere miserie deed vergeten.

Met stip op nummer één staat de passage van de nieuwe president van Barbados. Dame Sandra Mason riep bij haar officiële aanstelling afgelopen week zangeres Rihanna uit tot nationale held. Waarna ze het popicoon de hand schudde met de woorden ‘May you keep shining like a diamond’ en het moment werd afgesloten met de gelijknamige wereldhit van de ster. Luidop gelachen. Daar kunnen onze regeringsleiders een puntje aan zuigen. Op twee: de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is terug in het Witte Huis. In de vorm van een portret in de kerstboom van de Bidens. Trump zijn oranje tronie in een glinsterend brokje kerstversiering gepropt. Karma, heet dat. De top drie wordt afgesloten door de recentste hype op TikTok. Ben je zelf geen puber of journalist, en heb je dus geen account, tik dan even ‘Holy Spirit Activate’ in op YouTube. Je zal het je niet beklagen. De versie met Ingeborg is ook de moeite. Bedank me later.

Haalden niet de top drie, maar zijn minstens het opzoeken waard wanneer je om 23 uur naar je kot moet: Love Hard, een kerstgedrocht op Netflix; Ran Van Ongevalle die Brugge beschrijft als een sneeuwboltafereeltje; Marieke Lucas Rijneveld die in Alleen Elvis blijft bestaan vertelt dat ze een volledig Harry Potter-boek overtypte omdat de lectuur verboden was bij haar thuis; onze cadeaugids van maar liefst acht pagina’s; de kleurrijke glitterfeestmode, tips om jouw huis opnieuw lockdownproof te maken en last but not least Johny die letterlijk een gat in de lucht springt wanneer ik ‘s avonds thuiskom. De ene helft van mijn kleine en grote pleziertjes staat deze week te blinken in ons feestnummer, voor de andere verwijs ik jullie graag naar het internet. Behalve een plek van verderf, ook een onuitputtelijke bron van plezier. Feest ze!