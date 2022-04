Duurzame mode voor de Dag van de Aarde: maak mee het verschil

Op vrijdag 22 april is het de Dag van de Aarde, een evenement dat elk jaar wereldwijd plaatsvindt. Deze dag heeft als doel om de consument bewust te maken van zijn impact op onze planeet. Milieubewust met je kleren omgaan, is al een grote stap in de goede richting.

De kledingindustrie heeft een zware impact op het milieu, niet alleen door de vervuilende productieprocessen en de grote hoeveelheden microplastics die in zee belanden, maar ook door de gigantische afvalberg kleren die jaarlijks verbrand wordt. Door minder te produceren, minder kleren te kopen, ze langer te dragen en meer te recycleren kunnen we het verschil maken. Duurzaamheid in de mode is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de producenten, maar ook van de consumenten.

Vernieuwende mode met stofresten

Aan de kant van de producenten worden er al veel inspanningen gedaan om de impact op het milieu te beperken door milieuvriendelijke productieprocessen en het gebruik van ecovriendelijke materialen. Alsmaar meer kleinschalige labels proberen zelfs de productie van stoffen te vermijden door met overstockmaterialen te werken. Sommige werken met overstocks van stoffen- en kledingfabrikanten, andere verwerken dan weer tweedehandskleren, oude tafellakens en gordijnen tot unieke kleren en accessoires. Een mooi voorbeeld daarvan is de Franse cultdesigner Marine Serre, die naast nieuwe items ook prachtige creaties maakt in een mix van tweedehandsmaterialen. Deze manier van werken is zo arbeidsintensief dat ze best beschouwd mag worden als een nieuwe vorm van haute couture, zeg maar eco-couture.

Ook ons land telt heel wat ontwerpers die met restmateriaal werken. Zoals Soraya Wancour, de Gentse ontwerpster die net als Marine Serre een opleiding volgde aan de Brusselse modeacademie La Cambre. Soraya gooide in 2018 het roer om en vaart sindsdien haar eigen duurzame koers onder het label Studio AMA. Ze werkt met reststoffen van vier Belgische textielfabrikanten. Haar creaties op basis van matrascovers, badhanddoeken, interieurtextiel en mannenhemden worden in een sociaal maatwerkbedrijf in Eke geproduceerd, op een steenworp van haar ontwerpstudio. Op die manier wordt aan het ecologische aspect nog een sociale dimensie toegevoegd. Ook Caro Peirs, de vrouw achter het ecologische schoenenlabel Tropas, werkt samen met sociale ondernemingen. Haar schoenen zijn onder meer gemaakt van gerecycleerde jeansbroeken en hout. Doordat er geen lijmen noch andere schadelijke producten aan te pas komen, zijn de schoenen volledig recycleerbaar.

Kleren die je maar een paar keer aantrekt kan je beter huren

Kleinschalige tassenontwerpers gebruiken ook alsmaar vaker restmaterialen, vooral leder, maar ook stof. Zo maakt Annelies Van Valckenborgh onder het label Lapland tassen van tweedehandskleren, gordijnen en ander textiel dat in de kringloopwinkels belandt. Het resultaat zijn unieke stukken die bovendien best betaalbaar zijn.

1/14 Denim ‘puur natuur’, zonder verfstoffen (159 euro), van HNST. © HNST 2/14 Limited-edition-rugzak van Fjall Raven (99,95 euro), in samenwerking met de Zweedse designer Tekla Evelina Severin, uitgegeven naar aanleiding van Earth Day. Een deel van de winst gaat naar natuurprojecten. © Fjall Raven 3/14 De trench op zich is al een duurzame klassieker. Als je hem huurt, wordt hij nog duurzamer. Van Gigue, te huur op het kledingdeelplatform Dressr. © Gigue Outfit uit de ECO-Positivity lijn van Vans (315 euro euro) © Aim Ribfluwelen hemdjurk (239,95 euro) en witte sneakers (179,95 euro), gemaakt van overstockmaterialen, van King Comf. © King Comf Wollen kimono ‘made in Belgium’, te koop (270 euro) of te huur bij Dressr, van Wolvis. © Wolvis Goed voor mens en natuur: handgemaakte fairtrade-raffiatassen die plantaardig gekleurd zijn (149,95 euro), van Scotch&Soda in samenwerking met Studio189. © Scotch&Soda Sneaker uit de Re>Cycleur-lijn van de Belgische collectie Cycleur de Luxe (140 euro), gemaakt van gerecycleerde materialen en linnen, afkomstig van West-Vlaams vlas. © Koenraad Jansens Handtas gemaakt van vegan leder op basis van paddenstoelen, van Stella Mc Cartney (prijs op aanvraag). © Stella Mc Cartney Linnen broek (119,99 euro) en linnen hemdjurk (119,99 euro), van Gerry Weber. © Patrick Viebranz Mouwloze top (89 euro) en bijhorende pantalon (99 euro), van het duurzame merk Wearable Stories in samenwerking met Juttu. © Wearable Stories Duurzame, volledig recycleerbare sandalen (130 euro), van het Belgische label Tropas. © Tropas Tas, gemaakt van recuperatiestoffen in een colourblocking-patchwork verwerkt (69 euro), van Lapland. © Lapland Tijdloze blazer (59,90 euro) en bijhorende pantalon (39,90 euro) in een linnensamenstelling, van Uniqlo. © Uniqlo

Kopen of huren?

Kleren die je maar een paar keer aantrekt, bijvoorbeeld om naar een feestje te gaan, kan je beter huren. Je spaart er geld en plaats in je kleerkast mee uit en het is bovendien nog goed voor de planeet ook. In de mannenmode is het huren van een smoking of habijt naar aanleiding van een huwelijk of een galabal al altijd de normaalste zaak van de wereld geweest. Stilaan zien we dat ook dameskledij gehuurd wordt voor een speciale gelegenheid. Zo kan je op www.pleasedontbuy.com mooie feestoutfits van het Italiaanse label Twinset huren.

Liever een gevarieerde garderobe voor elke dag zonder de shopaholic uit te hangen? Sinds een jaar is het Belgische kledingverhuurplatform Dressr op de markt. Zo kan je een abonnement nemen op kleding van onafhankelijke Belgische modelabels zoals Gigue, Terre Bleue, Wolvis, Lies Mertens en andere. Mooi meegenomen is dat je met ecocheques kan betalen.

Fair Fashion Fest

Van vrijdag 22 tot zondag 24 april heeft in het Gentse Textielmuseum en De Centrale het Fair Fashion Fest plaats, een duurzaam modefestival waar je zowel collecties kan kopen, je eigen kleren kan leren herstellen of ze ruilen met ‘slapende beauty’s’ van gelijkgestemden. Tijdens dit festival worden ook modeshows, workshops en lezingen gegeven zodat je helemaal mee bent met het ecologische verhaal. (Lut Clincke)