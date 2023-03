Dit zijn de zes modetrends voor deze lente en zomer

Over kleuren valt niet te twisten. Modedictaten zoals dé trendkleuren zijn passé. Dit seizoen biedt de mode een kleurenpalet voor elk wat wils. Van flashy kleuren tot pastels, van sereen wit tot warme natuurtinten. Invloeden uit de voorbije decennia zorgen voor heel gevarieerde stijlen, van tie-dyeprints en DIY-haakwerk uit de seventies, power fashion uit de eighties, minimalisme uit de nineties tot korte topjes uit de nillies. Trends van toen krijgen een eigentijdse twist, aangepast aan de huidige tijdsgeest. Eén grote constante is de jeans die deze zomer alomtegenwoordig is en als totaallook gedragen wordt.

1. Statementpakken

Oversized en kleurrijk: met een effen pak in een felle kleur straal je power en positieve vibes uit. Dit seizoen vind je ze in alle kleuren van de regenboog.

1/7 Effen totaallook: blazer (275 euro), broek met hoge taille (180 euro) en top (135 euro), van Caroline Biss. © Caroline Biss 2/7 Felroze blazer (59,99 euro) en broek (39,99 euro), van C&A. © Olaf Rayermann 3/7 Limoengroene blazer (99,99 euro) en bijhorende broek (99,99 euro) én schoenen (89,99 euro), van Steve Madden. © Steve Madden 4/7 Gele blazer (149,99 euro) en broek (99,99 euro), van Taifun. © Taifun 5/7 Oversized pak: blazer (329 euro) en broek (233 euro), van Twinset Milano. © Twinset Milano 6/7 Oversized pak van Stella McCartney (prijs op aanvraag). © Stella McCartney 7/7 Felgroene blazer (239,95 euro), van Scotch&Soda. © Scotch&Soda





2. Onscherp zicht

Blurred motieven, uitgelopen strepen, tie-dyeprints en degradé-effecten… flou is het sleutelwoord van de zomer. Van prints in een warme kleurengloed tot koele watertinten.

1/6 Zijden foulard (160 euro), zilveren earcuff met gemarmerd kristal (210 euro), van Wouters&Hendrix. © Wouters&Hendrix 2/6 Herensweater met kleurig tie-dyemotief (249,95 euro), van Scotch&Soda. © Scotch&Soda 3/6 Jurk in degradé (299 euro), van Xandres. © Xandres 4/6 Rechte jurk met uitgelopen strepen (225 euro), van Marie Méro. © Marie Méro 5/6 Bloes met ballonmouwen (89,99 euro), van CKS. © CKS 6/6 Slippers (49 euro), van Freedom Moses. © Freedom Moses

3. Denim all the way

Dit seizoen staan totaallooks in denim centraal, zowel bij de luxemerken als bij de ketens. Van petten tot schoenen, van lange mantels, rokken en jurken tot sexy topjes en shorts. En, last but not least, de jeanspantalon die het duidelijk breed laat hangen.

1/10 Jeansrok en -jas met een vleugje glamour, van Schiaparelli (prijs op aanvraag). © Schiaparelli 2/10 Wijde jeans (79,99 euro), van JJXX. © JJXX 3/10 Jeanspet (39 euro), van Arket. © Arket 4/10 Slippers met bovenwerk van uitgerafelde jeans (189 euro), van Mou. © Mou 5/10 Jeansjas (269,95 euro), uit de collab-collectie van Levi Strauss en Stüssy. © Levi Strauss 6/10 Overgooier in denim (49,99 euro) en trui in luchtig breiwerk (26,99 euro), van Vila. © Vila 7/10 Lange rok met diepe split (89,99 euro), van s.Oliver. © s.Oliver 8/10 Strapless jurk (129 euro), van H&M Studio. © H&M Studio 9/10 Jumpsuit (79,99 euro), van LolaLiza. © LolaLiza 10/10 Jeanstas van Chanel (prijs op aanvraag). © Chanel

4. Kant & co

Er hangt romantiek in de lucht, doordrongen met een vleugje nostalgie en sensualiteit. Denk ruches, kant, haakwerk, luchtig breiwerk, broderie anglaise en vederlichte doorkijkstoffen.

1/6 Doorkijktop in kunstig breiwerk, van Maison Ullens (prijs op aanvraag). © Maison Ullens 2/6 Streepjeshemd met boordje kant (59,99 euro), van Vila. © Vila 3/6 Romantische bloes (220 euro), van Caroline Biss. © Caroline Biss 4/6 Doorkijkjurk in organza en kant, van Prada (prijs op aanvraag). © Monic 5/6 Bloes (159,95 euro) en bijhorende rok (139,95 euro), van Ibana. © Ibana 6/6 Haltertop in luchtig breiwerk (167 euro), van Attic&Barn. © Attic&Barn

5. Navelstaren

Korte topjes zetten de navel in de kijker. Strak en mouwloos of wijd met ballonmouwen. Blikdicht of in luchtig haakwerk. Cool om te combineren met een oversized broek en helemaal zomers met een short of een minirok.

1/6 Wijde pantalons en korte tops, van Pucci (prijs op aanvraag). © Pucci 2/6 Gehaakt topje (141 euro) en broek met boord van kant (237 euro), van Twinset. © Twinset 3/6 Croptop met pofmouwen (84,95 euro), van Pepe Jeans. © Pepe Jeans 4/6 Top (49,95 euro), blazer (279,95 euro) en pantalon (159 euro), van Drykorn. © Drykorn 5/6 Bloementopje met pofmouwen (149 euro), van &Other Stories. © &Other Stories 6/6 Top (129 euro), rok (199 euro) en jasje (219 euro), van Baum und Pferdgarten. © Baum und Pferdgarten

6. Natuurlijk en sereen

Uitgepuurde vormen, neutrale kleuren en natuurlijke materialen vinden elkaar in een trend die rust uitstraalt. Denk wit, ecru en zandkleuren. Totaallooks in linnen laten zich vlot combineren met accessoires in hennep, gevlochten stro en naturel leder.