Denim bekent kleur

De jeans, ooit een werkmansplunje, is al decennialang een vaste waarde in de mode. Denim geeft present in de hoogste modekringen, maar ook bij de budgetvriendelijke ketens. Deze lente laat denim zich van zijn meest verscheiden kant zien: in kleur of in ecru, kort of lang, licht of donker.

Denim is alsmaar vaker te zien op de catwalk. Van oversized, boyish outfits bij Dior tot korsetachtige creaties bij Schiaparelli die enigszins deden denken aan de garderobe van Madonna tijdens haar legendarische World Tour in 1990. Luxelabels zoals Marina Rinaldi die altijd symbool gestaan hebben voor vrouwelijke elegantie, pakken nu uit met totaallooks in denim. Heel wat ontwerpers, maar ook commerciële labels, verwerken dan weer oude jeans in kledij en accessoires, wat een fraai patchwork oplevert.

Wijd of recht

De wijde jeans is al een tijdje aan een opmars bezig en verdringt de skinny modellen alsmaar meer naar de achtergrond. Als compromis voor wie wijde pijpen niet ziet zitten, zijn er de rechte jeans en de carrot-fit die iets wijder is aan de bovenbenen en smaller onderaan. Nu de short dé modehit van de zomer wordt, kunnen bermuda’s en shorts in jeans niet ontbreken. Je kan ze kopen in diverse uitvoeringen of je kan ook je oude jeans omvormen tot een short. En wie een beetje handig is, kan de afgeknipte pijpen upcyclen tot een eigen creatie.

Van ecru tot kleur

Met de doorbraak van de ecovriendelijke jeans, zien we ook vaker denim in ecru, in ongebleekte en ongeverfde versie, een tint die zich prima leent voor de zomer. Maar denim bekent ook dit seizoen kleur. Van groen tot zachte pastelkleuren of het fellere Klein-blauw.

Terug naar de seventies met wijde pijpen en tie&dye-prints

De seventies invloeden laten zich ook voelen in de jeanswereld, niet alleen op het vlak van de wijde pijpen, maar ook op het vlak van de tie&dye-prints.

1/18 Groene jeansBaum und Pferdgarten neemt het begrip ‘groene jeans’ nogal letterlijk: groene jumpsuits in denim, samengesteld uit biokatoen en lyocell (329 euro). © Baum und Pferdgarten 2/18 Pittig en puntigHigh fashion in denim, van Schiaparelli (prijs op aanvraag). © Schiaparelli 3/18 BoyishLekker losjes en nonchalant, maar wel exclusief: denim outfit van Dior (prijs op aanvraag). © Frederique Dumoulin 4/18 Totaallook voor hemEenvoudig en comfortabel: hemd (129,95 euro) en jeans (139,95 euro), van Lois. © Lois 5/18 Tie & dyeMouwloze jas (49,99 euro) en bijhorende jeans (59,99 euro) in tie & dye-versie, van JJXX. © JJXX 6/18 CirculairVolledig recycleerbare jeans, van het Belgische label HNST (199 euro). © Arber Sefa 7/18 Alle tinten jeansJeanspantalons voor hem, van donker tot licht (100 euro), van Blue Rivet Jeans. © Blue Rivet Jeans 8/18 LichtrozeDenim outfit in poederroze, bestaande uit een jasje (249 euro), pantalon (189 euro) en hemdbloes (175 euro), van Marina Rinaldi. © Marina Rinaldi 9/18 Onsterfelijke 501De iconische 501 van Levi’s, nu in een circulaire versie (129,95 euro). © Levi’s 10/18 Jeans aan de handDenim handtas van Stella McCartney (prijs op aanvraag). © Stella McCartney 11/18 Z van ZiltonHerenjeans (149,95 euro), van de Belgische fabrikant Zilton. © Zilton 12/18 Wijd, wijder, wijdstGebleekte wijde jeans (139,95 euro) en bijhorende jas (139,95 euro), van Scotch & Soda. © Scotch & Soda 13/18 Benen en armen blootBermuda (69,99 euro) en mouwloos topje in jeans (59,99 euro), van Selected Femme. © Selected Femme 14/18 Hoge tailleHogetaillejeans met sluiting opzij (129,90 euro) en witte bloes (119,90 euro), van Terre Bleue. © Terre Bleue 15/18 Mao-hemdKraagloos jeanshemd (29,90 euro) en jeans (39,90), van Uniqlo. © Uniqlo 16/18 StonewashedHemd en jeansbroek in heavy stonewash-versie (beide 89,95 euro), van Lee Cooper. © Lee Cooper 17/18 Klein-blueHet Franse designerlabel Etudes brengt dit seizoen een capsulecollectie uit in ‘Yves Klein-blauw’, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het overlijden van Yves Klein. Circulair

Waterbesparende productiemethodes zijn al een belangrijke stap in de goede richting, maar het kan nog beter. Zo scoort de circulaire jeans hoog op de schaal van ecovriendelijkheid. Voorlopig is het aanbod van circulaire jeans nog vrij beperkt. Je vindt ze onder meer bij het Belgische label HNST en bij Levi’s, dat sinds kort een circulaire versie van zijn iconische 501 uitgebracht heeft. Die is niet alleen gemaakt van biokatoen en gerecycleerde materialen, maar ook volledig recycleerbaar. Van een onsterfelijke jeans gesproken. (Lut Clincke)