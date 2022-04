De zoete bakblikbakker

Een frisse kokosnootplaatcake, een Japans geïnspireerde matcharol, een ondersteboven bananen-boekweitcake of een espresso-chocoladeflan? Auteur Edd Kimber leert je met zijn nieuwste boek Uit één bakblik hoe je oneindig veel zoets kunt maken met één simpel bakblik.

Koekjes, cakes, taarten, bars, pasteitjes en desserts: slechts één bakblik heb je nodig om de sterren van de hemel te bakken. Of ze nu fruitig of notig zijn, met smeuïge chocolade of pittige specerijen, Edd Kimber bewijst in zijn bakboek dat zoet en simpel goed samengaan. Hij creëerde een boek voor de thuisbakkers. Voor de hobbykoks die na een lange werkdag toch nog graag eenvoudig bakken en voor al wie niet beschikt over een toverdoos aan bakhulpmiddelen die er te koop zijn.





Matcharol

Dit heb je nodig

voor 8 tot 10 porties

Voor de met matcha opgeklopte roomvulling met witte chocolade

– 240 ml double cream of slagroom

– 2 tl matchapoeder

– 50 g witte chocolade, fijngehakt

Voor de matcharol

– 50 ml volle melk

– 3 tl matchapoeder

– 3 grote eieren

– 1/4 tl wijnsteenzuur (cream of tartar)

– 40 ml neutrale olie

– 80 g extra fijne kristalsuiker

– 30 g bloem

– 30 g maïzena

– 1/4 tl zout





Zo maak je het

Schenk een kwart van de room in een steelpan op middelhoog vuur. Voeg de matcha toe en klop tot een zachte pasta. Meng beetje bij beetje de rest van de room erdoor. Let erop dat de matcha niet klontert. Breng de room langzaam aan de kook en schenk die meteen over de witte chocolade in een hittebestendige kom. Laat een paar minuten staan en roer goed door. Dek af en zet minimaal 4 uur in de koelkast.

Verwarm de oven voor tot 180°C. Bekleed de bodem van de bakvorm met bakpapier.

Voor de matcharol breng je de melk met de matcha in een kleine steelpan onder voortdurend roeren op middelhoog vuur aan de kook. Haal de pan van het vuur en zet apart.

Splits de eieren boven twee verschillende kommen – de dooiers in de ene kom en de eiwitten in de andere. Voeg het wijnsteenzuur toe aan de eiwitten. Voeg de helft van de suiker toe aan de dooiers en mix dit met een elektrische mixer in 3-4 minuten tot een lichtgeel en romig mengsel. Voeg de olie en matchamelk toe en mix kort. Voeg nu de bloem, de maïzena en het zout toe en mix kort tot een egaal beslag. Zet het beslag apart.

Maak de mixer schoon en klop de eiwitten met het wijnsteenzuur op middelhoge snelheid schuimig. Voeg lepel voor lepel de rest van de suiker toe en klop tot je stijve pieken hebt.





© Edd Kimber

Frambozen-cheesecake met kruimellaag

Dit heb je nodig

voor 16 tot 24 porties

– boter of neutrale olie, om in te vetten

Voor de kruimellaag

– 350 g bloem

– 200 g extra fijne kristalsuiker

– 1/4 tl zout

– 225 g boter, gesmolten

– 4 el havervlokken

Voor de cheesecake

– 565 g roomkaas, op kamertemperatuur

– 120 ml zure room, op kamertemperatuur

– 200 g extra fijne kristalsuiker

– 2 el maïzena

– 2 tl vanillepasta

– geraspte schil van 2 onbespoten citroenen

– 2 grote eieren

Voor de frambozenvulling

– 3 el frambozenjam

– 300 g verse frambozen





Zo maak je het

Verwarm de oven voor tot 180°C. Vet de bakvorm in en bekleed met een vel bakpapier dat je aan beide lange zijden laat overhangen. Zet het bakpapier vast met metalen klemmetjes.

Voor de kruimellaag meng je de bloem, de suiker en het zout in een grote kom. Voeg beetje bij beetje de gesmolten boter toe en roer met een vork tot je een kruimelig mengsel hebt. Verdeel ongeveer twee derde van dit mengsel gelijkmatig over de bakvorm. Gebruik een stevig glas om het aan te stampen tot een compacte laag. Prik met een vork gaatjes over de hele bodem en plaats 10 minuten in de diepvries. Meng de rest van de kruimellaag met de havervlokken en zet tot gebruik in de koelkast.

Bak de bodem 20 minuten in de oven tot deze licht begint te kleuren. Haal uit de oven en zet apart.

Voor de cheesecake meng je alle ingrediënten in een grote kom tot een glad mengsel. Verdeel het cheesecakebeslag gelijkmatig over de bodem.

Voor de frambozenvulling verwarm je de frambozenjam zachtjes in een pan tot deze vloeibaar is. Haal de pan van het vuur en roer de frambozen er voorzichtig doorheen zodat ze met de jam zijn bedekt. Verdeel her en der wat frambozen over de cheesecake en strooi er gelijkmatig de achtergehouden kruimels overheen.

Tip

Met citroen geïnfuseerde cheesecake afgewerkt met heerlijke frambozen is zonder meer al geweldig. De extra kruimellaag zorgt voor extra textuur. Hoewel je nu misschien denkt dat je een extra laag moet creëren, maak je eigenlijk een grotere hoeveelheid van de bodem en houd je daar een kleine hoeveelheid van achter die je over de cheesecake kruimelt. Presenteert mooi bij de koffie in kleinere vierkantjes.