De warmste winterjassen

Nu de dagen korter en kouder worden, is het hoog tijd om een warme jas te scoren. Van een knusse donsjas of een technische parka tot een tijdloze wollen mantel om vele winters van te genieten.

Een wollen jas voor jaren

Een degelijke jas is een investering voor jaren. Zoals een wollen mantel die nooit uit de mode raakt, vooral als je hem in een tijdloze snit en een neutrale kleur koopt. Camel blijft een topper, maar ook marineblauw, grijs en zwart zijn evergreens. In effen versie, in ruiten of in een discreet visgraatmotief. Er valt ook wat te zeggen voor felrood, een kleur die opvalt in het verkeer en die de grijze dagen opfleurt.

Teddy troef

Hou je van knuffelzachte jassen, dan is een teddy model een ideale keuze. Nu teddy jassen al een paar seizoenen on trend zijn, vind je ze in alle mogelijke prijsklassen en materialen. Ze zien er vaak uit als schapenvacht, maar zijn meestal van synthetische materialen gemaakt. De duurdere modellen bestaan ook in natuurlijke materialen. Zoals de teddy jas van Max Mara die gemaakt is van kamelenhaar en zijde, een summum van luxe en comfort, met een navenant prijskaartje.

1/15 Donsjas (349 euro) en muts (59 euro), van OOF. © OOF 2/15 Nepbont en toch natuurlijk: jas in teddy gemaakt van kamelenhaar en zijde, van Max Mara (prijs op aanvraag). © Max Mara 3/15 Tussen cape en kimono: donsjas (451 euro), van Psophia. © Psophia 4/15 Tweekleurige donsmantel (329 euro), van Betty Barclay. © Betty Barclay 5/15 Een klassieker voor jaren: wollen mantel (389 euro), van Dutchess. © Claudette van de Rakt 6/15 Lange, gewatteerde mantel met ritsen opzij (179,99 euro), van s. Oliver. © s. Oliver 7/15 Donsjas van gerecycleerd materiaal (229 euro), van Arket. © Arket 8/15 Geruite mantel (125 euro), van Four Roses. © Four Roses 9/15 Wollen mantel met hanenpootmotief (415 euro), van Mardi Editions. © Mardi Editions 10/15 Parka met afneembare kap en grote zakken (189,99 euro), van Selected. © Selected 11/15 Donsmantel voor heren (449,90 euro), van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 12/15 Technische herenparka (549 euro), voor de stad en de bergen, van Strellson. © Strellson 13/15 Fleece in retro ninetiesstijl (210 euro), van The North Face. © The North Face 14/15 Winters babypakje (29,99 euro), van C&A. © C&A 15/15 Lange geruite mantel van gerecycleerde wol, gevoerd met teddy (369 euro), van Gigue. © tamm.be

Dons tegen de kou

Donsjassen hebben hun roots in de wintersport en in bergexpedities. Dankzij het succes van wintersportmerken zoals Millet en Moncler is de donsjas doorgedrongen tot het algemene winterse modebeeld. Je vindt de donsjas, met echt of synthetisch dons, zowel bij de betere merken als bij de ketens. Toppers zijn de oversized mantels waar je helemaal in kan schuilen.

Waterproof

Plens- en sneeuwbuien vragen om een waterdichte oplossing. Ideaal daarvoor zijn de technische parka’s van typische outdoormerken zoals The North Face, Jack Wolfskin, Sprayway, Vaude, Helly Hansen, Peak Performance; Patagonia en Ayacucho, het kwalitatieve, democratisch geprijsde huismerk van A.S. Adventure. Wil je een jas om het hele jaar door van te genieten, ga dan voor een 3-in-1-model met een water- en winddichte buitenlaag en een uitneembare binnenjas van fleece of een ander isolerend materiaal. Zo bespaar je niet alleen geld, maar win je ook plaats in je kleerkast.