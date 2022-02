Als je dacht dat de commerce rond valentijn niet erger kon, dan bereikte die twee weken geleden een eenzaam hoogtepunt. In mijn mailbox zat een bubblegumroze promotie voor De Single Box. In de doos: een vibrator, pornofilm, orgasmegel en chocolade. Voor een luttele 40 euro.

De droom van elke single, toch? Naast een vriend die denkt grappig te zijn door dit gedrocht als verrassing op te sturen, is er geen enkele single die vastberaden centen uitgeeft aan deze vorm van tijdverdrijf op een feestelijke dag. Want er zijn, even breed door de band genomen, drie soorten singles: diegenen die blij, onverschillig of ongelukkig zijn met hun situatie. Voor elk van deze drie voorgaande zijn er leukere manieren om een valentijnsavond zonder lief door te brengen dan met een generische box.

“Bij deze een warme oproep naar grappige en andere vrienden”

Onverschillige en blije singles zullen zich misschien niet storen aan bovenstaande grillen van de commerce. Die gaan gewoon eten met vrienden, op date (waarom niet?), kijken een (porno)film of vinden wel een andere manier om zich (in bed) bezig te houden. Het zijn de ongelukkige singles die extra deukjes voelen in hun pantser wanneer de rozen, dozen en ander rood geweld door hun strot geramd worden. Bij deze een warme oproep naar grappige en andere vrienden: stuur die single een kaartje of een appje. Een lief persoonlijk cadeautje of – nog beter – een uitnodiging om iets leuks te doen. En laat die boxen voor wat ze zijn. Er is kwalitatiever materiaal op de markt.