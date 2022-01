De pure smaak van noordzeevis

Venusschelpen, pieterman met kokkels en miso-sake of gestoomde tarbot met courgette en basilicum. De Zeeuwse Blend Brothers Hendrik en Kamiel Buysse dragen vis, schaal- en schelpdieren in hun DNA en de Noordzee in hun hart. Hun nieuwste kookboek Eat this – Fish is een duurzaam eerbetoon aan de zilte zee.

Als NorthSeaChefs zetten de Blend Brothers zich in voor duurzame visserij. Ze leren ons met Eat this – Fish minder bekende vissoorten te eten en zo bij te dragen aan een beter evenwicht in de Noordzee. Je leest geen complexe gerechten in het boek, wel 70 heerlijk eenvoudige en creatieve vis-, schaal- en schelpdierbereidingen. Waarbij een pure smaakbeleving je tafelgenoten oprecht zal verrassen. Nóg leuker? Combineer de groentebereidingen uit hun vorige boek met de nieuwe visgerechten.





Witte venusschelpen met hoisin, gember en rode peper

Dit heb je nodig

voor 2 personen

– 6 teentjes knoflook, fijngehakt

– 2 chilipepers, fijngesneden

– 20 g gember, fijngehakt

– scheut arachideolie

– 40 g soja

– 70 g hoisin

– 28 g suiker

– 1 tl maizena

– 500 g venusschelpen

– water

– 1 bosje lente-ui, fijngesneden





Zo maak je het

Stoof de knoflook, de chilipepers en de gember in de arachideolie tot ze goudbruin zijn. Voeg de soja, de hoisin en de suiker toe en stoof voort tot de suiker is opgelost. Dik in met de maizena.

Breng water in een kookpot aan de kook en kook de venusschelpen tot ze net open zijn. Giet het water af en meng de saus door de schelpen.

Dresseer in een diepe kom en werk af met lente-ui.





© Heikki Verdurme

Dorade met vijgenblad, macadamia en kappertjes

Dit heb je nodig

voor 2 personen

Voor de vijgenbladolie

– 5 groene vijgenbladen

– 400 g druivenpitolie

– 30 g spinazie

Voor de dorade

– 1 dorade, gevlinderd en ontgraat tot ongeveer 100 g per filet

– olijfolie

– 1 el kappertjes

– 1 el zalmeitjes

– 3 el macadamianoten, gehakt

– 1 el gezouten ansjovis

– enkele venkelbloemen

– enkele blaadjes basilicum





Zo maak je het

Mix de vijgenbladen met de druivenpitolie en de spinazie in een blender gedurende 3 minuten. Breng over in een kookpot en verwarm tot het begint te scheiden. Zeef door een doek en bewaar koud.

Bak de dorade aan beide kanten in een pan met olijfolie gedurende 4 minuten.

Meng de kappertjes met 4 eetlepels vijgenbladolie, de zalmeitjes, de macadamianoten en de ansjovis in een kookpot op een laag vuur.

Lepel de saus over de gebakken dorade alvorens te serveren en werk af met enkele venkelbloemen en basilicumblaadjes.

Tip: Aroma’s van vijgenblad, zoals pecannoot en vanille, zijn heerlijk in combinatie met een visje. Ze maken de smaak zo zacht en subtiel.





© Heikki Verdurme

Langoustine uit de oven met citroentijm en knoflook

Dit heb je nodig

voor 2 personen

– 10 langoustines

– peper

– zout

– enkele citroentijmblaadjes, geritst en fijngehakt

– teen knoflook, geperst

– sap en zeste van 1 citroen

– olijfolie





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 150°C. Snijd de langoustines door de kop over de lengte in tweeën. Verwijder het darmkanaal voorzichtig.

Kruid met peper en zout en voeg de citroentijm, de knoflook, het citroensap, de citroenzeste en een scheut olijfolie toe en gril 3 minuten in de oven op 150°C. Serveer.

Tip: De langoustinepootjes kun je in dit gerecht lekker uitzuigen!