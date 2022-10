De Olijfboom blijft trouw aan traditie

Imposante flessen wijn aan de muur, oerdegelijk zilverwerk op elke tafel en de geur van boter die uit de open keuken ons van harte welkom heet: in De Olijfboom wordt niet geweken van traditie. Chef Jean Vandenberghe runt de zaak al sinds 1998 en wil dat zeker nog tien jaar doen. Zijn geheim? “Een beproefd recept verander je niet”, klinkt het. Dat mogen we letterlijk en figuurlijk nemen.

De chef blinkt uit in de klassieke keuken. Schuimpjes, tierlantijntjes en ‘bedjes van’ maken weinig indruk op hem, die zal je dan ook niet terugvinden in De Olijfboom. “Ik werk al jaren met een vaste kaart. Hier en daar pas ik wel eens iets aan, vooral met de seizoenen probeer ik rekening te houden. Maar mijn vaste klanten weten waarvoor ze terugkomen, een licht gastronomisch maar toegankelijk menu. De Westhoek is een paradijs voor liefhebbers van streeklekkernijen, daar maak ik dankbaar gebruik van. Het product en de smaak staan centraal, zoals ik het zelf ook graag op mijn bord krijg”, legt hij uit.

© Westtoer

De gerechten die voor onze neus passeren getuigen zoals beloofd door de Michelingids en Gault&Millau waarin de Veurnse chef lovende feedback krijgt van vakmanschap. We eten polderaardappel met gerookte sprot, kikkerbillen in lookboter en hazenrug met veenbessen. Even simpel op het bord gebracht als het omschreven staat op de kaart, maar wat smaak en kwaliteit van de producten betreft verdient Jean al zijn strepen. Geen klein detail, we maakten tijdens de avond ook kennis met de tweede passie van de patron: een goede fles wijn. De wijnkaart met ruim 1.000 referenties kan zowel kenner als leek bekoren; topper van de avond voor ons was een rode Benjamin Leroux Bourgogne uit 2014. “Mijn klanten vertrouwen op mijn kennis, voor elk budget kan ik hen een bijpassend glas aanbevelen”, besluit Jean trots.

De Olijfboom, Noordstraat 3 in Veurne – www.olijfboom.online

