De mooiste outfits voor communie- en lentefeest

De communies en lentefeesten lijken nog veraf, maar toch wordt er al volop uitgekeken naar dé ultieme outfit voor het feest. In wit of in kleur, ronduit feestelijk of coolweg casual.

Vroeger was wit een evidente keuze voor de communies, tegenwoordig is het geen must meer. Voor de eerste communie wordt wel nog vaak voor een witte prinsessenjurk gekozen. Sommige modellen lijken wel mini-bruidsjurken, in korte en lange versie. Zoals deze van Linea Raffaelli, de Belgische fabrikant van bruidsjurken, die ook een feestelijke collectie voor meisjes brengt. Ze wordt zowel gekocht voor communicanten als voor bruidsmeisjes en omvat naast droomjurken ook feestelijke jumpsuits en tweedelige ensembles.

Kleur, van pastel tot fel

Een alternatief voor wit zijn pasteltinten, zoals lichtblauw, poederroze, zachtgeel en watergroen. Voor lentefeesten mogen de kleuren wat meer knallen, zoals oranje, rood, felgeel, groen of een mix van kleuren. Het voordeel van deze outfits is dat ze vlot kunnen doorgedragen worden.

Dit geldt ook voor tweedelige outfits, zoals een feestelijke bloes in wit, in combinatie met een vlotte pantalon of een kleurrijke rok.

Kleur voor hem en haar. Jongen: blazer (149,95 euro), wit hemd met vliegtuigprint (89,95 euro), strikje (19,95 euro), marineblauwe bermuda (69,95 euro). Meisje: jurkje (195,95 euro), van Gymp. © Gymp Kleurige jurkjes van Guess Kids. © Guess Kids Jongen: lichtblauw bomberjacket (49,95 euro), bijhorend ondervestje (34,95 euro), bedrukt hemd met strikje (29,95 euro) en marineblauwe pantalon (34,95 euro). Meisje: lichtblauwe bloes met Peter Pan-kraag (29,95 euro), bloemenrokje (44,95 euro), van JBC. © JBC Strokenjurkje (74,90 euro), van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger Rok in degradé (18,99 euro) en roomwitte bloes (10,99 euro), van C&A. © C&A Jurkje met grote strik van Caroline Bosmans. Verkrijgbaar van maat 2 jaar (205 euro) tot maat 18 jaar (255 euro). © Caroline Bosmans

Minimannen in grote stijl

De jongens houden het stijlvol in pak, hemd en vlinderdasje. Soms wordt voluit voor een driedelig pak gegaan, met blazer, broek en bijhorend ondervestje, maar vaak valt de keuze op een blazer in combinatie met een vlotte chino of bermuda. Klassieke kleuren zoals marineblauw en beige blijven het goed doen. Toch zien we dat de jongens, net als hun papa’s, steeds meer kleur bekennen.

En nu totaallooks in denim helemaal into fashion zijn, duiken ook op feestelijke dagen verzorgde denim ensembles op, al dan niet met een fancy hemd en een strikje of das. Zo bewaren stoere boys hun street credibility op hun Grote Dag.