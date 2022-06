De meesters van het avontuur

Gelezen in de krant deze week: ‘Vermijd burn-outs en wees eens wat avontuurlijker’. De wetenschapper die het fenomeen ‘avontuur’ onderzocht, vertelde er dat de term geografisch, maar ook historisch een andere definitie kent. En ook dat het avontuur niet louter in verre reizen of in gevaarlijke gekke dingen schuilt. Ook in het dagdagelijkse leven kan je een portie avontuur injecteren.

Door je ochtendroutine om te draaien, een vreemd gerecht klaar te maken, iets kleins te doen waar je bang voor bent, te verdwalen, wild te kamperen of zelfs gewoon door weg te dromen.

“Kunstenaars zijn meesters in het avonturieren”

Kunstenaars zijn meesters in het avonturieren. Ze spelen met fantasie en de grenzen van wat ze kennen en kunnen. Met speciale voelsprieten registreren ze de dagdagelijkse dingen om er een eigen nieuwe realiteit van te maken. Een universum waar de dingen mooier zijn dan hoe de ander ze waarneemt. Kunstenaar, fotograaf, curator en deze week onze coverman, Francis Vanhee is zo iemand. Ik leerde hem kennen via Instagram. Een week nadien gingen we koffie drinken in Vooruit. Ik ontmoette een jonge man met een visie, met ideeën en ambitie. Iemand die prachtige dingen zegt én maakt. Ik was onmiddellijk geïntrigeerd. Dat is anderhalf jaar geleden. In die tijd werkten we samen, zag ik twee expo’s van hem, kocht een van zijn werken en schreef een zomerverhaal over hem. Deze zomer cureert hij het gloednieuwe SPOOR, een kunstroute in Ichtegem. Hij brengt er lokale kunstenaars bijeen die zullen exposeren in kerken, tuinen, weiden en langs de oude spoorweg. Een mix van uiteenlopend talent dat uitblinkt in experimenteel werk met strobalen, keramiek, beeldhouwkunst of in het geval van Francis met vinyl, was, acryl, klei en fotografie. Van een avontuur gesproken.