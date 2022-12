De heerlijkste kerstverwennerijen

Heerlijk wakker worden met een kerstbrunch, voeten onder tafel voor het beste kerstdiner of de smaakpapillen extra verwennen na een boswandeling tijdens de feestdagen. Donna Hay tovert in haar nieuwste boek Kerstmis de beste kerstgerechten op tafel: 170 feestelijke recepten, inclusief stylingtrucs en gesmaakte tips om keukenrompslomp te vermijden. Verbluffend mooi én simpel, dat klinkt als een oorstrelend feestgeluid!

Bietenplaattaart met geklopte feta

Dit heb je nodig

voor 6-8 personen

– 8 kleine bietjes, schoon geschrobd en dungesneden met een mandoline, kleine blaadjes achtergehouden

– 50 g bietenblaadjes

– bloedzuring, voor erbij

Voor het haverdeeg

– 90 g havermout

– 50 g wit chiazaad

– 1⁄2 tl fijn tafelzout

– 120 g volkoren speltmeel

– 60 g amandelmeel (gemalen amandelen)

– 80 ml lichte olijfolie extra vergine

– 2 el water

– 1 ei

Voor de geklopte feta

– 150 g zachte feta

– 80 g zure room

– 1⁄4 tl dijonmosterd

Voor de dressing voor de bietjes

– 1 el lichte olijfolie extra vergine

– 1 el rodewijnazijn

– 1 tl fijngeraspte sinaasappelschil

– zeezout en grofgemalen zwarte peper





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe voor het haverdeeg de havermout, het chiazaad en zout in een keukenmachine en laat de machine 1 minuut draaien of tot het mengsel op fijn broodkruim lijkt. Voeg het spelt- en amandelmeel toe en gebruik de pulseknop tot alles goed gemengd is.

Klop de olie, het water en ei in een kannetje door elkaar.

Giet geleidelijk het oliemengsel bij het havermengsel, terwijl de machine draait. Laat draaien tot alles gemengd, maar nog wel kruimelig is. Verdeel het deeg in 2 porties.

Rol elke portie tussen 2 vellen bakpapier uit tot 2 rechthoeken van ongeveer 15 bij 36 cm. Haal het bovenste vel bakpapier van beide porties af en leg ze op aparte bakplaten.

Zet 5-7 minuten in de oven of tot ze goudbruin en krokant zijn. Laat ze op de bakplaten helemaal afkoelen.

Klop voor de geklopte feta de zachte feta, zure room en mosterd in een kom door elkaar. Zet apart.

Meng voor de dressing de olie, azijn, sinaasappelschil, het zout en de peper in een grote kom. Doe de bietjes bij de dressing en hussel tot de bietjes bedekt zijn met de dressing.

Leg tot slot de haverplaattaarten op serveerschalen en schep de geklopte feta, bietjes, bietenblaadjes en bloedzuring erop. Besprenkel met de eventueel overgebleven dressing, bestrooi met peper en serveer.





© Con Poulos

Aardappel-kruidenbroodkrans

Dit heb je nodig

voor 8-10 personen

– 1 kg steenzout

– 1,5 kg aardappels (sebago of ander zetmeelrijk ras)

– 375 ml melk

– 75 g roomboter, in stukjes

– 1,5 el fijne kristalsuiker

– 3 tl gedroogde gist

– 675 g bloem

– 1⁄2 tl grof zeezout

– 3 eieren

– 6 handen fijngesneden bladpeterselieblaadjes

– handje fijngesneden rozemarijnnaalden

– handje tijmblaadjes

– 80 ml olijfolie extra vergine





Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 220 °C.

Verdeel het steenzout over een bakplaat en leg de aardappels erop. Prik rondom gaatjes in de aardappels met een metalen prikker en zet ze 1 uur in de oven of tot ze zacht zijn. Laat iets afkoelen. Halveer ze, schep het kruim eruit in een middelgrote kom en zet apart; gooi de schillen weg.

Breng terwijl de aardappels afkoelen de helft van de melk in een kleine pan op hoog vuur tegen de kook aan. Haal de pan van het vuur, voeg de boter en suiker toe en roer tot de boter is gesmolten. Voeg de gist en de resterende melk toe en meng alles. Zet 5 minuten op een warme plek of tot het oppervlak schuimig is. Doe de bloem, het zeezout, de eieren en het gistmengsel in de kom van een standmixer en gebruik de deeghaak. Laat 5 minuten draaien of tot je een glad, soepel deeg hebt. Doe het deeg in een licht met olie ingevette kom, dek af met plasticfolie en zet 30 minuten op een warme plek of tot het in volume is verdubbeld.

Strooi het aardappelkruim over het deeg en kneed het er zorgvuldig door. Verdeel het deeg in 34 porties van grofweg 1 eetlepel en rol er balletjes van.

Bekleed een ronde taartvorm van 24 cm doorsnede met bakpapier en laat rondom 3 cm papier overhangen. Vet een ovenvaste ramequin van 8 cm hoog en met een doorsnede van 8 cm licht in en zet hem in het midden van de vorm. Meng de peterselie, rozemarijn, tijm en olie in een kleine kom. Rol de deegballetjes door het kruidenmengsel en leg ze in de vorm. Dek af met plasticfolie en zet 30 minuten op een warme plek of tot ze gerezen zijn.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Bak het brood 25 minuten of tot het goudbruin en gaar is. Verwijder de ramequin uit het warme brood. Laat het brood 5 minuten afkoelen in de vorm, stort het en serveer.

Tips:Als je een paar takjes verse laurier of rozemarijn in het gebakken brood steekt, maakt dat de krans helemaal af. Zet hem midden op tafel, zodat iedereen er gemakkelijk bij kan, en in één moeite door heb je ook nog een feestelijk tafelstuk.

Let op dat de ramequin minstens 8 cm hoog is, want het deeg zal nog rijzen tijdens het bakken.





‘Kerstmis’, Donna Hay, uitgeverij Unieboek Het Spectrum, 272 blz., 32,99 euro.