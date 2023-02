De favorieten van Veerle Domen

Veerle Domen werkt als huidtherapeute bij The Skin Company in Oostende. Momenteel doet Veerle aan cohousing in Brugge, maar volgende maand verhuist ze naar Oostende. Ontspannen doet Veerle met hatha yoga, een vorm van yoga waarbij het in balans brengen van lichaam, geest en energie de belangrijkste pijler is. Hier tipt Veerle vier van haar favoriete adresjes.

Topwijnen in een Scandinavische sfeer in Brugge

“Blend is een wijnbar slash wijnhandel in Brugge. Het is de ideale plek om na het werk of in het weekend te genieten van een apero. Daarbij mag zeker een hapje, zoals de kaastruffelkroketjes. Ook voor een afzakkertje na het eten spring ik er graag binnen. Ik kies altijd voor een glaasje rood en laat me daarbij graag verrassen. De selectie wijnen is top, dus ik probeer graag iets nieuws uit. Ook het interieur, dat ik zou omschrijven als Scandinavisch-warm, is supermooi.”

www.blendwijnhandel.be

Tafelen bij een streepje livemuziek in Brugge

“De Republiek mag niet ontbreken tussen mijn adresjes. Deze horecazaak is een naam als een klok in Brugge en terecht. Je kunt er lekker lunchen, dineren en aperitieven, al dan niet bij een streepje livemuziek. Ook een voordeel is dat je er niet moet reserveren. Ideaal voor mensen zoals ik die liever spontaan beslissen. Ik eet er graag de carpaccio. De kaart verandert regelmatig, dus ik probeer graag ook eens iets anders uit. De Republiek is trouwens ook de ideale datingspot!”

www.republiekbrugge.be

Koffiebar met New York-vibe in Brugge

“Mijn koffie drink ik het liefst bij espressobar I Love Coffee. Deze koffiebar is gelegen aan de Sint-Jakobsstraat in Brugge. Ik stop er graag wanneer ik een wandeling maak doorheen de stad. Er hangt een leuke New York-vibe in deze bar met een industrieel interieur. Je drinkt je koffie ter plaatse – al dan niet met een taartje erbij – of je neemt hem mee. Ik heb een kleine verslaving aan de ijskoffie met amandelmelk en een vleugje vanille. Fantastisch lekker, dus zeker eens uitproberen!”

www.ilovecoffeebrugge.com

Exotische interieuritems in Brugge

“Bij Bowls and Stories in de Sint-Jakobsstraat in Brugge vind je mooie artikelen voor je interieur uit landen als Indonesië, India en Marokko. Op die manier haal je de vakantie een beetje in huis. Het is de ideale plek om cadeautjes te scoren, maar ook voor leuke spulletjes om je eigen interieur mee op te fleuren. Kaarsjes, handgemaakte kussens en poefs uit Marokko, kleine meubels, spiegels, bowls en baskets… de winkel staat echt vol leuke interieuritems én er is ook een webshop.”

www.bowlsandstories.be