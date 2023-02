De favorieten van Loes Dhelft

Loes Dhelft groeide op in Duinbergen en woont vandaag in Zeebrugge. Ze is leerkracht in het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Roezemoes in Zeebrugge. Daarnaast is Loes ook aan de slag als kindercoach. In haar vrije tijd speelt ze tennis, padel en toneel. Ook fotografie behoort tot haar hobby’s. Hier deelt Loes vier van haar favoriete adresjes.

© ONA by ’t Werftje

Tapas met zicht op de haven in Zeebrugge

“ONA by ’t Werftje is een tapas- en loungebar in Zeebrugge. Zoals de naam het al verklapt, is deze horecazaak van de uitbaters van ’t Werftje. Al vele jaren een vaste waarde in Zeebrugge. Op de kaart vind je lekkernijen uit de zee en tapas. Ze serveren er de allerlekkerste toast zalm. Mooi gevuld, verfijnd afgewerkt en uitmuntend lekker. Ook de locatie is top met uitzicht op de haven. De zaak is iets hoger gelegen, waardoor je je in een exotisch resort waant.”

www.onabytwerftje.be





© Carlton

Genieten en aperitieven in Knokke

“Na een strandwandeling stop ik graag voor een gezellige aperitief bij brasserie Carlton in Knokke. Deze zaak is gelegen op het Van Bunnenplein, op het einde van de Lippenslaan en op een steenworp van het strand. Er is een heel groot terras waar je heel het jaar door kan genieten en aperitieven. Het is ook de ideale plek om voorbijgangers te spotten. Bovendien wordt de Carlton uitgebaat door drie heel lieve mensen. Marleen en Hugues runnen hun brasserie samen met hun zoon Thibault.”

www.carltonknokke.be





© L’Abbiocco

Puur Italiaans in Heist

“L’Abbiocco is een gezellig eethuisje aan de Knokkestraat in Heist dat gerund wordt door jonge uitbaters. Je eet er de pure Italiaanse keuken. Zonder veel poespas, maar écht lekker. De kaart telt zowel pizza’s, pasta’s als vlees- en visgerechten. Mijn favoriet is er de pasta vongole. De zaak verhuist binnenkort naar iets verderop. L’Abbiocco betekent trouwens zoveel als ‘de voldoening na het eten van een grote Italiaanse maaltijd’.”

www.labbiocco.be





© Choc’Lat Port

Ambachtelijke chocolade in Zeebrugge

“Choc’Lat Port is een chocoladewinkel in Zeebrugge. Het aanbod is zeer verzorgd en bestaat uit ambachtelijke pralines, chocolade, taartjes, koekjes voor bij de koffie en ander lekkers. Ik kom er graag als ik gasten over de vloer krijg, maar ook als ik een geschenkje nodig heb. Pure verwennerij. De zaak bestaat nog niet zo lang, maar uitbaters Veronique en Dominic maken er een succes van. In de zomer kun je er ook terecht voor een artisanaal bereide gelato.”

www.choclatport.be