De favorieten van Lisa Van Wulpen

Lisa Van Wulpen is een geboren en getogen Oostendse. Vandaag woont ze in Mariakerke. Lisa is juf in de tweede kleuterklas van basisschool De Klimop in Gistel. In haar vrije tijd supportert ze voor Basketclub Oostende, houdt ze van een strandwandeling en maakt ze graag tijd voor een hapje en een drankje met vrienden. Maar haar grote passie is reizen en citytrippen.

© Zuske

Brunch met Turkse twist in Oostende

“Zuske in Oostende wordt gerund door twee zuskes. Ze zijn met deze formidabele ontbijt- en brunchzaak anderhalf jaar geleden gestart in een gezellig pand in de Wittenonnenstraat. De kleurrijke borden die ze je voorschotelen maken je meteen gelukkig. De zuskes hebben Turkse roots en dat proef je wel eens. Heel fijn! Je kunt er zowel terecht voor een gezonde bagel, een acaïbowl of een volwaardige brunch met alles erop en eraan. Ook tegen een cinnamon roll met een koffie erbij zeg ik geen nee.”

www.zuske.be





© Copador

Cosy aperitieven in Oostende

“Voor een heerlijke aperitief na een middagje shoppen of om het weekend in te zetten, moet je bij Copador in de Langestraat in Oostende zijn. Nergens drink je een Dark ’n Stormy beter dan daar. Die wordt er altijd on point geserveerd. Een apero in de Copador loopt vaak uit in een supertoffe avond. Niet alleen de lekkere drankjes, maar ook het cosy, authentieke interieur en de leuke plaatjes die ze er draaien zitten daar voor iets tussen. In de zomer is het er ook zalig zitten op het zonnige terras.”

www.facebook.com/copador





© Histoires d’O

Dineren met zicht op zee in Oostende

“Histoires d’O aan de Albert I Promenade in Oostende is een brasserie met karakter. Als ‘meisje van de zee’ geniet ik enorm van het prachtige uitzicht op de zee. Deze brasserie staat bekend om haar fantastische garnaalkroketten, maar je eet er ook de beste burgers. Eenvoudig, maar héél lekker. Ik kies meestal voor de houseburger of de fishburger. Ook de tapas zijn een aanrader. Altijd verfijnd en met een eigen twist. Zo heb ik het graag!”

www.histoiresdo.be





© La Fille Oostende

Unieke kledinglabels voor een zacht prijsje in Oostende

“La Fille is een multibrandstore met Belgische, Scandinavische en Nederlandse merken. Je vindt er labels die uniek zijn in Oostende en in de streek. Deze kleine, leuke damesboetiek is gelegen langs de prachtige Leopold II-laan. Zaakvoerster Nathalie ontvangt je altijd met een hartelijke glimlach en maakt ook tijd voor een babbeltje. Met haar knap gevoel voor stijl weet ze van aanpakken. Vlakbij vind je bij La Fille Outlet leuke stuks tegen kleine prijsjes. De outletshop wordt gerund door Nathalies man Geert.”

www.lafilleoostende.be