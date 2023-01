De favorieten van Lien Depoorter

Lien Depoorter woonde tot haar elfde in Hulste en verhuisde toen naar Brugge. In die stad betrekt ze binnenkort een kangoeroewoning met haar mama Christine. Lien werkt in Gent als eventcoördinator voor de Vlaamse overheid en heeft een passie voor (h)eerlijke lokale voeding. Op haar Instagrampagina Foodilien deelt ze adresjes van restaurants, bakkerijen, koffiebars, traiteurs, chocolatiers en wijnbars. Hier tipt ze haar favorieten.

Ecologisch brunchen in Roeselare

Melanie Vanstaen runt al enkele jaren de ecologische cateringzaak Camillus. Ze organiseert ook evenementen zoals brunches op locatie. En laat uitgebreid brunchen nu net zijn wat ik het liefste doe. Melanie kookt met veel groenten, lokale producten, smaakvolle ingrediënten én met weinig tot geen vlees of vis.”

“In het voorjaar opent Melanie in Roeselare Eethuis Camillus. De focus zal liggen op lunches en desserts. Ik kijk er nu al ongelooflijk naar uit!”

www.camilluskookt.be

Koffiehuis/kaartjeswinkel in Brugge

“Postbar is een koffiehuis in Brugge. Ik kom er enorm graag. Niet alleen omdat je er ontzettend lekkere koffie drinkt van de lokale branderij Dees, maar ook omdat het concept helemaal klopt. Zaakvoerster Tine doet haar job ongelooflijk graag en dat straalt ze ook uit. Hoe druk het ook is, ze maakt altijd tijd voor een babbeltje.”

“Ik bestel er een cappuccino of een chai latté. Dat laatste drankje wordt bereid met echte thee en niet met poeder. Zoals de naam van de zaak verraadt, kun je er ook leuke kaartjes kopen en posten.”

www.facebook.com/postbarbrugge

Culinaire wereldtrip in Sijsele

“De Mess is een cateringbedrijf dat ook een fantastisch restaurant heeft in een voormalig legerpand in Sijsele. Ze serveren zowel op hun feesten als in hun restaurant wereldkeuken en streetfood uit alle windstreken.”

“Van Mexicaans tot Vietnamees, van Peruviaans tot Jamaicaans, van Italiaans tot Marokkaans en van Vlaamse kost tot gerechten uit het Midden-Oosten: hun kaart toont een smeltkroes aan heerlijke gerechten en als je het vijfgangenmenu neemt, maak je een culinaire wereldtrip. Aanrader!”

www.demess.be

(H)eerlijke wijnen bij Odilon in Brugge

“Tot mijn 25ste dronk ik amper alcohol. Laat staan dat ik iets van wijn kende. Door mijn passie voor lekker eten, ben ik ook eens op een wijntasting beland. Ik had de smaak meteen te pakken en ondertussen volgde ik zelfs een opleiding tot wijnkenner.”

“Ik kan ontzettend genieten van een goed glas wijn en haal die het liefst bij wijnhandel Odilon in Brugge. Daar vind je voor 10 euro al een heel kwaliteitsvolle wijn. Bovendien worden die heerlijke wijntjes met veel passie geselecteerd door lokale ondernemers. Ook hier klopt het verhaal.”

www.odilon.be