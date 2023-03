De favorieten van Korneel Vandermeersch

Korneel Vandermeersch en zijn vrouw Stefanie Lippens openden in 2021 tapasbar Onism, vlak bij het casino in Blankenberge. In Onism – wat zoveel betekent als dat we in ons hele leven maar een klein deeltje van de wereld zullen zien – tovert chef-kok Korneel smaken uit alle hoeken van de wereld om tot gastronomische tapasgerechtjes. Meteen kreeg het restaurant een 13/20 van Gault&Millau en vorig jaar steeg zijn score met nog een half punt.

© Westtoer

Vissen met vergezicht over de Noordzee in Blankenberge

“Onze jongste zoon Lee en ikzelf gaan supergraag vissen. Een familietrekje. Vissen doen we aan de Pier en vanop het staketsel hier in Blankenberge. In de zomer durven we ook al eens tot onze knieën in het water te trekken of een lijntje uit te gooien vanop een golfbreker. Het vergezicht over de Noordzee – de ene keer met schuimkoppen, de andere keer als een spiegel – vind ik fantastisch. Ik kan ook heel erg genieten van een wandeling of een sportieve fietstocht in het prachtige decor van de Uitkerkse polder. B&B Les Jardins de Jeanne is de ideale plek voor wie rust zoekt in de groene vlakte aan zee.”

© Westtoer

Picknicken op een verlaten stukje strand tussen Blankenberge en Zeebrugge

“Ik zoek graag de rust op. Maar zeker in de zomer is dat in een badstad als Blankenberge zo goed als onmogelijk. Waar het wél mogelijk is, is op het stukje strand tussen Blankenberge en Zeebrugge. Met het gezin een picknick op het strand en een flesje wijn kraken bij de ondergaande zon: meer moet dat echt niet zijn. De gouden tip bij deze geheime tip is dat je achteraf ook al je afval meeneemt en niet op het strand laat slingeren. Bij deze nodig ik iedereen uit om op zondag 26 maart deel te nemen aan de Eneco Clean Beach Up ter hoogte van de O’Neill Beachclub.”

© Boulangerie Henri

Culinair genieten in Blankenberge

“Voor een zalig ontbijt moet je bij Boulangerie Henri zijn. Restaurant Griffioen is hét adres voor een fingerlicking menu of een zeevruchtenschotel in een eigenzinnig kader. In de Oesterput eet ik graag een kreeft in de look vooraleer we aan de zeevruchtenschotel beginnen en in Reef Buddha Bar geniet je van heerlijke Thaise gerechten, al dan niet bij de ondergaande zon. In Bar Toine drink ik mijn cocktails, in Brasa en Carcasse eet ik graag een lekker stukje vlees en mijn favorietenlijstje afsluiten doe ik met restaurants Amuzee en Blanco.”

© Escape

Marokkaans winkelen in Blankenberge

“Als ik bij Escape in Blankenberge binnenstap, waan ik mij op een Marokkaanse soek. Ik ben grote fan van deze conceptstore met binnenhuisdecoratie die de wereld tot bij je thuis brengt. Dat is ook het gevoel dat wij onze gasten willen geven. Als ze naar Onism komen, willen we dat ze in hun gedachten op een leuke reisbestemming vertoeven.”

“Nog een favoriet is Granny Gears in Blankenberge. Een fietsenwinkel naar mijn hart waar je ook je ogen de kost kunt geven door de vele Blankenbergse vintage memorabilia die ze in huis hebben. Zaakvoerder Mathi werkt bovendien echt aan álle fietsen.”