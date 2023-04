De favorieten van Jonah Muylle

Jonah Muylle en zijn echtgenote Liselotte Vercaigne baten eventkapel Het Sacrament uit in Rumbeke. Samen met talrijke vrijwilligers zijn Jonah en Liselotte ook de bezielers van cultuurkapel De Schaduw in Ardooie. Ieder jaar organiseren ze er een 100-tal voorstellingen. Van dans over theater tot muziek. Samen met zijn kinderen Kika-Luna en Otto-Leo woont het koppel in een voormalig kloostertje in Ardooie. Hier deelt Jonah vier tips.

© Saladette

Groen lunchen in Roeselare

“Saladette is een heel fijne stek in Roeselare waar je terechtkunt voor een heerlijke, groene lunch. Zoals de naam het al verraadt, spelen groenten de hoofdrol bij Saladette. Uitbaatster Jozefien stelt elke dag opnieuw verse groentecombinaties samen die je dan zelf nog naar believen kunt mixen. Een lekker taartje als dessert is de kers op de taart. Bij Saladette kun je een lunchbox afhalen, maar ik lunch liever ter plekke, want de zaak is heel tof ingericht.”

www.saladette.be

© De Overburen

Stijlvol lunchen en dineren in Roeselare

“Vlak bij het station in Roeselare vind je De Overburen. Een kleinschalig, gezellig restaurant waar je culinair kunt tafelen. Het is de ideale plek voor als het eens iets meer mag zijn. Over de middag serveren ze er een lunchmenu, ’s avonds geniet je er van het menu van de chef. De gerechten worden met veel passie bereid en dat proef je. Stuk voor stuk smaakbommetjes. Ook prijs-kwaliteit is deze zaak trouwens top. Bovendien is het restaurant ingericht met veel gevoel voor stijl, net als het terras.”

www.deoverburen.be

© Romen

Sfeervol jazzy muziekcafé in Roeselare

“Romen is een gezellig muziekcafé met een authentiek art-deco-interieur. Dit kleine cafeetje heeft een groot tuinterras en is gelegen vlak bij het Polenplein en KOERS, het museum van de wielersport in Roeselare. Ze spelen er ook altijd fijne, jazzy muziek én de akoestiek – beroepsmisvorming – is er goed. De bomen en de lichtjes op het terras zorgen voor extra sfeer. Echt een aanrader.”

www.romen.be

© Schoenen Etienne

Uitgebreid aanbod aan sneakers in Roeselare

“Ik heb een zwak voor schoenen en meer bepaald voor sneakers. Bij Schoenen Etienne in Roeselare vind ik altijd mijn ding. De zaak is al meer dan 80 jaar een vaste waarde in de stad en verhuisde zopas van de Wallenstraat naar de Westlaan. Schoenen Etienne heeft ook een aanbod voor kinderen in de speciaal voor hen ingerichte schoenenwinkel Otto & Lili. De vorige zaakvoerder van Schoenen Etienne, Johan Platteeuw, is trouwens vrijwilliger bij De Schaduw.”

www.schoenenetienne.be