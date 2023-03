De favorieten van Griet Vandermeersch

Griet Vandermeersch (35) woont met architect Jan Lefevere en Merel (6), Miel (3) en Josse (9 maanden) in het centrum van Kortrijk. Ze werkt als dierenarts, maar is vooral het gezicht van (online)kinderwinkel MOMO, een “serieus uit de hand gelopen hobby.” De stad geeft haar inspiratie en zuurstof. In Kortrijk voelt het jonge gezin zich als een vis in het water (van de Leie), maar ook citytrips staan geregeld op de weekendplanning.

© Westtoer/Kattoo

Genieten van de zon op Buda Beach in Kortrijk

“Buda Beach, vlak aan de Collegebrug en de Leie, is zo’n heerlijke plek, zeker in de zomer. Je zet een strandstoel waar je wil, bestelt een flesje rosé erbij en dan is het volop genieten van de zon aan Bar Amorse. Ik spreek er graag af met vriendinnen ’s avonds na het werk, omdat de zon er zo lang schijnt. Maar ook met de kindjes gaan we er vaak. Er passeren veel boten en je zit er echt aan de rand van het water. De kindjes kunnen er spelen en ook de skatebowl is vlakbij. Een heerlijk gevoel van vrijheid en vakantie, en dat op 200 meter van ons huis.”

© EDB

Ontbijten op Skatepark Luxaplast in Marke

“Op zondagochtend gaan we met de kinderen geregeld naar Skatepark Luxaplast in Marke. Dan vertrekken we vroeg met onze thermos koffie mee en stoppen we onderweg aan bakkerij Bekaert voor een ontbijt. ’s Morgens is het daar zo rustig. De kindjes steppen of skaten, en wij genieten van de vroege zon en onze koffiekoek. Het is een outdoorskatepark dat toch een beetje overdekt is door de snelweg die erboven loopt.”

“Nog een plekje waar de zon lang schijnt, is Kortrijk Weide. Aan de kant van het zwembad is een waterspeelpleintje met pompen en sluizen. Na school stoppen we hier graag met onze picknick mee.”

© Café De Living

Culinair genieten met kinderen in Lauwe

“Met de kindjes is café De Living in Lauwe mijn absolute favoriet! Niet veel mensen zullen dat kennen, denk ik. Het is een oud huis, met een mooie art-decoveranda en een heel oude tuin. Sinds vorige zomer hebben ze buiten een speelzone met een modderkeukentje. Je kan er ontbijten, gewoon iets drinken, maar wij gaan meestal op vrijdag na school. Dan eten we tapas of de kindjes een croque. Het is een heel ongedwongen en kindvriendelijk plekje. De uitbaters doen dit omdat ze het zo graag doen. Dat voel je.”

© Toerisme Leiestreek

Scandinavische wooninspiratie in Kortrijk

“Ik mag hier mijn eigen winkel Momo niet tippen zeker? (lacht). Dat ik vier jaar geleden naast mijn webshop een fysieke kinderwinkel ben gestart, is nog altijd de beste beslissing en mijn creatieve uitlaatklep. De Beste Kamer is ook een toppertje. Een woonwinkel waar ze veel Scandinavische merken verkopen, zoals Hay of Ferm Living. Het is een winkel die inspiratie geeft, maar waar ze ook de mooiste cadeaus verpakken. We kochten er al barstoelen voor in de keuken, maar dus ook geschenken. In Kortrijk is nog heel veel mogelijk. We zijn zeker niet verzadigd wat winkels betreft, er mogen er nog altijd bij!” (Elise Van Hecke)