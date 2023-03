De favorieten van Gaëlle Vlamynck

Gaëlle Vlamynck woont in Knokke-Heist, is student verpleegkunde en werkt op de psychiatrische eenheid binnen de spoeddienst van AZ Sint-Jan in Brugge. In haar vrije tijd doet ze modellenwerk en jiujitsu. Die zelfverdedigingskunst beoefende ze 15 jaar voor het nationale team. Vorig jaar raakte ze helaas zwaar geblesseerd, waardoor ze moest afhaken nét voor het wereldkampioenschap in Abu Dhabi. Hier deelt Gaëlle vier adresjes.

Ontbijten op zijn Frans in Knokke

“Au Petit Pain d’Or is een bakkerij slash ontbijtzaak aan de Kustlaan in Knokke. Mijn tante Christel runt deze familiezaak. Wanneer je er binnenstapt, waan je je precies in een knus, klein bakkerijtje ergens diep in Frankrijk. Je kunt er genieten van een klassiek ontbijt, maar ook gewoon snel van een koffiekoek en/of pistolet en een koffie. De kraakverse pistolets komen trouwens van bij mijn ouders. Zij runnen bakkerij Vlamynck aan de Paul Parmentierlaan in Knokke.”

www.facebook.com/AuPetitPainDOr





Smullen van Italiaanse klassiekers in Knokke

“Met een pasta kun je mij altijd plezieren en al zeker met een pasta Mangiamo van de gelijknamige Italian foodbar aan de Lippenslaan in Knokke. De Mangiamosaus wordt bereid met gehakt, curry en spinazie. Zó lekker! Om duimen en vingers bij af te likken. Ze hebben nog heel wat verse, zelfbereide sauzen en op de kaart staan nog tal van Italiaanse klassiekers en gerechten met een Italiaanse touch. Je kunt zowel ter plaatse eten als gerechten meenemen.”

www.mangiamo.be





Gezellig fonduen in Knokke

“Wie net als ik van fondue houdt, komt in Le Boudin Sauvage in Knokke zeker aan zijn trekken. In dit fonduerestaurant aan de Graaf Jansdijk serveren ze heerlijk vlees om mee te fonduen. De sfeer zou ik omschrijven als gezellig en uitnodigend. Uitnodigend ook om een danspasje te zetten. Want na het eten worden de stoelen aan de kant geschoven en is de kans groot dat er een heel leuk feestje losbreekt.”

www.leboudinsauvage.be





Fleurige outfits voor dames in Zedelgem

“Lireina is een damesboetiek in Zedelgem. Recent is de zaak verhuisd naar een ander pand. Er overviel mij meteen een wowgevoel toen ik de nieuwe winkel binnenstapte. Een pareltje! Zaakvoerster Lindsay is een heel enthousiaste madam met een knap gevoel voor stijl. De nieuwe collectie die ze selecteerde, is fleurig, telt heel wat leuke stuks voor kleine én grote maten en zit prijs-kwaliteit top. Mijn oog valt de laatste tijd op kleurrijke pakken. Die kan je klassiek dragen of sportief combineren. Een must-have voor ieders kledingkast!”

www.lireina.be