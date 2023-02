De favorieten van Farah Gheneyn

Farah Gheneyn woont met haar dochters Luna en Auke in Sint-Michiels. Ze werkt als deskundige overheidsopdrachten voor Stad Brugge. In bijberoep is ze make-upartiest onder de naam Make-up by Farah. Farah is finaliste voor Miss Wellness Beauty, de nationale verkiezing die op zoek gaat naar een ambassadrice voor de beauty- en wellnesssector. Hier deelt Farah vier tips.

© Tim Neels

Healthy foodbar in Aartrijke

“In Aartrijke, het dorp bij Zedelgem waar ik opgroeide, ligt een topadresje. Foodloes is een healthy foodbar waar je heerlijke slaatjes, pasta’s, pokébowls en nog heel wat andere gerechten kunt afhalen. Je kan die ook ter plekke eten in de gezellig ingerichte zaak. De focus ligt op vers en gezond. Er zijn ook altijd koolhydraatvrije gerechten. Met de feestdagen hebben we er het feestmenu besteld en dat was superlekker. Om duimen en vingers bij af te likken.”

www.foodloes-foodbar.be





© De Grilloir

Grillrestaurant in charmant kasteeltje in Brugge

“Mijn all-time-favorite is De Grilloir in Brugge. Een restaurant dat bekendstaat voor zijn vlees- en visgerechten op de grill en gelegen is in een charmant kasteeltje. Ik kies meestal voor een stukje Rubia Gallega, een vleesgerecht, en als dessert neem ik Champignon de Paris. Voor of na een bezoekje aan De Grilloir genieten we graag van een aperitief – Cosmopolitan voor mij! – of digestief in de aangrenzende Bar Boire. In Vivenkapelle heeft De Grilloir trouwens nog een restaurant. Ook een toppertje.”

www.degrilloir.be





© L’Opéro

Hemelse wijnen in sfeervolle wijnbar in Loppem

“Aan de spoorweg in Loppem is vrij recent een nieuwe wijnbar geopend. L’Opéro is echt een pareltje. In deze sfeervol ingerichte bar serveren ze hemelse wijnen en comfortfood to share zoals camembert uit de oven, scampi’s en lasagne. Een bezoekje aan L’Opéro is de ideale starter voor een avondje uit met de vriendinnen. Ik zou aanraden om te reserveren, want de zaak is snel volzet. De plaatsen zijn – terecht – erg gegeerd.”

www.lopero.be





© Glamodiosa

Hippe betaalbare dameskleding in Sint-Kruis

“Glamodiosa is een damesboetiek in Sint-Kruis met hippe, trendy én betaalbare kleding. Hier vind ik altijd mijn ding. Je kunt er zowel terecht voor een casual outfit voor elke dag als voor een feestelijk kleedje voor alle gelegenheden. Er is ook een ruime keuze aan juwelen, riemen, schoenen, handtassen en andere accessoires waardoor je een look compleet kunt afwerken.”

www.facebook.com/Glamodiosa