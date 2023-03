De favorieten van Eva-Maria Bogaert

Eva-Maria Bogaert droomde er als kind van om tekenjuf te worden. Ze werd uiteindelijk kunstenares. Na een succesvolle carrière heeft ze in 2018 de kunstwereld ingeruild voor de modebranche. Voor haar label EVA MARIA ontwerpt ze handgemaakte, tijdloze en unieke stukken. Eva-Maria woont met haar man Pieter en hun kinderen Isaak en Iza-Maria in Varsenare. Daar in de Beisbroekdreef heeft de modeontwerpster ook haar atelier.

© Westtoer

Joggen langs Brugse kastelen

“De Drie Kastelenwandelroute komt langs de Brugse kastelen Beisbroek, Tudor en Tillegem. Al joggend trek ik – al dan niet met mijn man – van bij ons thuis het Beisbroekbos in. De combinatie van de kasteeldreven, de aangelegde perkjes, de prachtige natuur, de kastelen en de historische hoeves: verrassend mooi. Onderweg verpozen we altijd even op de trappen van het kasteel van Tudor. Dan doe ik alsof het kasteel van ons is en dan begin ik te dromen over een groot feest. Maar misschien moeten we dat gewoon eens organiseren. Met als thema ‘betoverend bos’.”

© Stad Brugge

Kruiden kijken in kasteeltuin Tudor in Brugge

“De kruidentuin van Tudor is mijn geheime tip. Die ligt verscholen achter een bakstenen muur en is winddicht, waardoor het er altijd twee graden warmer is dan elders. Al je zintuigen worden er geprikkeld en ik kom er altijd verrassende dingen tegen. Nog veel dichter bij – of in feite ‘aan’ – huis gelegen, heb ik nog zo’n geheime locatie. Iets wat niet veel mensen weten, is dat ik thuis mijn atelier heb, waar ik ook mensen ontvang voor een behind-the-scenes of om te passen. Je hoeft dus niet naar Antwerpen of Gent voor mijn collectie.”

© LenzieLenz – Côté Préféré

Culinair genieten in het Brugse Ommeland

“In het voormalige krantenwinkeltje van zijn ouders in Jabbeke, heeft chef-kok Tim Versyck een hoogwaardig restaurant ondergebracht. Côté Préféré is een topper. Als het gewoon goed en gezellig mag zijn, dan raad ik restaurant De Velddreef in Varsenare aan. Voor de attente bediening, de garnaalkroketten en het vlees. Al is dat laatste niet voor mij. Nog een all-time-favorite is De Republiek. Het is voor mij dé plek in Brugge. Het gebouw, de sfeer én het vegan aanbod maken deze zaak helemaal af.”

© De Eenvoud

Lokaal shoppen in het Brugse

“Wie wel eens in Sint-Andries passeert, kent ’t Pastinaakje misschien wel. De zaak verandert van concept en naam en verhuist naar de Hoogstraat in hartje Brugge. De versbereide producten met natuurlijke ingrediënten blijven. Liefhebbers van taart, koekjes, granola, veggie spreads, quiches, soep en heel veel meer kunnen vanaf nu terecht bij De Eenvoud.”

“Ook Broodsmid in Brugge is een topper. Ik ben enorm fan van hun zuurdesembrood met rode biet. Als ik levende verse vis wil, dan haal ik die bij Pieterman in Brugge. Voor chocolade, ijs en mellowcakes – must-eat! – raad ik chocolaterie Pralifino in Varsenare aan.”