De favorieten van Elize Daene

Elize Daene woont met haar vriend Dave Vangampelaere in Ettelgem. Eind april verwachten ze hun eerste kindje, een jongetje. Elize werkt als verpleegkundige op de dienst acute neuro van het AZ Damiaan in Oostende, al is ze nu in zwangerschapsverlof. In haar vrije tijd houdt Elize van sporten, een daguitstapje, een wandeling met haar keeshondje Omer en uit eten gaan. Op Instagram deelt ze al haar leuke adresjes. Hier tipt ze er vier.

© Boho Brunch

Verfijnd ontbijten en brunchen in Brugge

“Heel recent ontdekte ik een nieuw adresje in Brugge. Boho Brunch is een ontbijt- en lunchzaak. Klein, gezellig, verzorgd en met een verfijnde keuken. Je wordt er bovendien erg hartelijk ontvangen. Ik ben er nog maar één keer geweest voor een lunch, maar ik kom er zeker nog terug. Ook de ontbijtjes zien er erg aantrekkelijk uit. Er is zowel keuze uit verschillende ontbijtformules als uit meerdere soorten açai bowls en american pancakes.”

www.bohobrunch.be

© ‘t Hoekske

Bieren ontdekken in Stalhille

“Ook praat- en eetcafé ‘t Hoekske in Stalhille is al jaren één van mijn favoriete adresjes. Ik groeide op aan de Klokkeput, een heel hechte buurt in Ettelgem. Als we samen afspreken, trekken we eigenlijk zo goed als altijd naar ‘t Hoekske. Een heel gezellig café met een ruime bierkaart en waar je ook lekker kunt eten. De spaghetti en de polderkroketjes zijn echte aanraders. Daarbij drink ik graag een glaasje wijn, maar nu ik zwanger ben, kies ik voor het alcoholvrije fruitbiertje van Liefmans.”

www.facebook.com/Praat- en eetcafé ‘t Hoekske

© Bocca

Heerlijke pasta’s in Brugge en Kortrijk

“Al sinds mijn schooltijd is pastabar Bocca in Brugge een all-time favorite. Ik heb de kappersopleiding gevolgd aan de Maricolen in Brugge en daarna studeerde ik voor verpleegkundige in deze stad. Als we in Brugge zijn, gaan we er sowieso een pastaatje eten. Al durven we ook wel eens speciaal rijden. Ik kies meestal de Bocca-saus, de specialiteit van het huis. Mijn vriend gaat voor een mix van deze saus en de kaassaus. Bocca heeft ook vestigingen in Kortrijk en Gent.”

www.bocca.be

© Miss Marie

Trendy én betaalbare damesfashion in Roeselare

“Miss Marie is een damesboetiek in het stadscentrum van Roeselare. Ik ontdekte dit adresje via sociale media. Ik ben al in de fashion store zelf geweest, maar koop vooral online in de webshop. Bij Miss Marie vind je trendy en betaalbare kleding, accessoires en schoenen. Het aanbod telt zowel looks om naar een feestje te gaan, als kleding voor elke dag. Heel tof is dat ze ook een eigen label hebben, Miss Marie The Label. Ik ben alvast fan. De nieuwe collectie sijpelt ondertussen binnen op de webshop en die ziet er zeer kleurrijk uit.”

www.missmarie.be