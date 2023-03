De favorieten van Dirk Wynants

Kempenzoon Dirk Wynants volgde de liefde naar West-Vlaanderen. Diep in de Westhoek bouwde de meubelontwerper het designmerk Extremis uit. Vanuit Poperinge verovert zijn outdoormeubilair met een tijdloos design de wereld. Zijn designmeubels – of Tools for Togetherness – vonden een plaatsje op het terras van de Londense Tate Modern, maar ook op het rooftopterras van brouwerij Sint-Bernardus in Poperinge.

© Westtoer

Genieten in Poperinge met zicht op de West-Vlaamse bergen

“Van bij ons thuis in Poperinge genieten we van een prachtig zicht op de West-Vlaamse ‘bergen’: de Rode-, Zwarte- en Kemmelberg. Bij mooi weer komt ook de Franse Catsberg in het vizier. Tijdens onze paardrijtochten in de grensstreek kijken we héél ver het Belgische én Franse binnenland in. Mijn roots liggen in de Kempen en ik kom er zeer graag terug, maar dit zou ik niet meer kunnen missen. De prachtige vergezichten, het gevoel van vrijheid en de weidsheid van het landschap: ik ben eraan verslaafd geraakt.”

© Westtoer

Rooftopbar met fenomenaal uitzicht in Watou

“De brouwerij van Sint-Bernardus in Watou op zich is zeker en vast een bezoekje waard. Maar het hoogtepunt van de brouwerij bevindt zich letterlijk en figuurlijk bovenaan. Op 20 meter hoogte zit Bar Bernard. Vanuit deze rooftopbar met terras heb je een ongelooflijk fenomenaal uitzicht over de streek. Alle zaken die me dierbaar zijn, komen samen op die plek: outdoormeubelen van Extremis, het prachtige panorama op de hoppevelden, heerlijk bier en natuurlijk goed gezelschap. Dat laatste is uiteraard van essentieel belang.”

© ’t Blauwers Huys

Culinair genieten in De Westhoek

“Op restaurant eet ik het liefst ‘wat de pot schaft’. Ik laat me graag verrassen en heb het liefst dat de chef-kok voor mij kiest. Op die manier heb ik al heel veel verrassende dingen leren kennen en proeven. Nu met het hopseizoen voor de deur, zullen ongetwijfeld ook weer hopscheuten (foto) op het menu staan. Iets wat mij bijzonder kan smaken. Mijn favoriete restaurants dichtbij zijn Pegasus, Ogygia en ‘t Blauwers Huys in Poperinge en het Molenhof op de Rodeberg in Westouter. Stuk voor stuk aanraders!”

© Terminus

Ambachtelijke delicatessen in Watou

“Restaurant Terminus (foto), gerund door voormalig sterrensommelier Pieter Verheyde, is een naam als een klok in Watou en ver daarbuiten. Maar minder bekend is de bijhorende delicatessenzaak. De Superette is een verborgen pareltje met een mooie architectuur. Je vindt er enkel topproducten. Gaande van vers vlees, charcuterie en ambachtelijk brood, tot groenten, fruit, kazen en andere lekkernijen. De bijhorende (wijn)kelder heet Caviste en biedt een riante keuze aan wijn, bieren en andere (sterke) dranken. De selectie wijnen is er werkelijk top. Ik vraag altijd om assistentie, want ik heb telkens last van keuzestress.”