De favorieten van Charlot Pauwels

Charlot Pauwels groeide op in Koekelare, bracht het eerste deel van haar volwassen leven door in Oostende en woont nu met haar vriend Emilio in Wachtebeke. Charlot werkt als zorgondersteuner in het onderwijs en is een foodie in hart en nieren. Haar passie voor lekker eten, gezondheid en sport uit ze in haar foodblog Cook a lot by Charlot. Hier deelt ze vier adresjes.

© ’t Werftje

Versbereide zeevruchten en vis in Zeebrugge

“Bij ’t Werftje moet je zijn voor levende verse zeevruchten en vis. In dit authentieke visserscafé in Zeebrugge serveren ze fantastische visschotels, fruits de mer en garnaalkroketten. Alle gerechten zijn heel puur en versbereid. Je smaakt de zee als het ware in je mond. Ook hun tweede zaak, tapas- en cocktailbar ONA by ’t Werftje is een aanrader. Je eet er heerlijke tapas en andere sharingdishes bij een prachtig uitzicht over de haven en zijn bootjes.”

www.twerftje.be





© Passe Vite

Gezond lunchen in Oostende

“Ik hou van gezond, vers en lekker. Als ik in Oostende ben, ga ik het liefst lunchen bij Passe Vite. Dat eethuisje staat bekend om zijn gezonde verse salades, pasta’s, quiches en andere suggesties. Je kunt de gerechten zowel ter plekke eten als meenemen, en dat zeven dagen op zeven. Het slaatje met gebakken witte worst en gekaramelliseerde appeltjes is een vaste waarde op de kaart en ook een van mijn favorieten. Net als het slaatje met gebakken spek en appel.”

www.passeviteoostende.be





© Gastrobar Frenchette

Sharinggerechten uit de wereldkeuken in Oostende

“Gastrobar Frenchette is een toppertje in Oostende. Het zorgvuldig ingerichte interieur met unieke objecten, de Franse muziek op de achtergrond, de beleving en natuurlijk de overheerlijke sharinggerechten… het gastrobarconcept klopt helemaal. Ze serveren er één sharingmenu met gerechten uit de wereldkeuken en lokale producten. Nooit een teleurstelling, altijd verrassend.”

www.frenchette.be





© Zoë Fashion

Trendy en betaalbare damesmode aan zee

“Zoë is een familiebedrijf met winkels in Westende, Middelkerke, Bredene, Mariakerke, Koksijde en Blankenberge. Enerzijds heb je de winkels van Zoë Fashion met draagbare, trendy en betaalbare damesmode van merken als Marie Méro, Amélie & Amélie, Vila en Vero Moda. Anderzijds is er Trend By Zoë, multibrandstores met kleding en accessoires voor een jonger publiek en kinderen. Ik vind er altijd wel mijn ding.”

www.zoe-trend.com