De favorieten van Adèle Detollenaere

Adèle Detollenaere woont en werkt in Oostende. Ze is coördinator marketing en events in het Economisch Huis. Al 15 jaar – ofwel de helft van haar leven – vormt Adèle een koppel met Brecht Vanbiervliet. Adèle houdt van lekker eten, reizen en concerten meepikken. Ze is niet enkel fan van Queen Bey maar ook van de Koningin der Badsteden. Hier deelt ze vier adresjes.

© Adèle Detollenaere

Een stukje Italië in Oostende

“Ensorito is mijn allergrootste favoriet. Dit Italiaanse restaurant is gelegen aan het Duinenkerkje in Oostende. Je geniet er van een prachtig uitzicht en waant je ondertussen even in Italië. Ze serveren er de beste Aperol Spritz en je kunt er nog verschillende heerlijke apero’s drinken in combinatie met Spritz. Als hoofdgerecht kies ik meestal voor pasta alla vongole, maar ook de andere pastagerechten en de pizza’s zijn er top. Als afsluitertje deel ik graag een tiramisu.”

www.ensorito.be





© Adèle Detollenaere

Cocktailbar met retrovibe in Oostende

“Victor’s Boutique Bar is een cocktailbar. Dicht bij het Kursaal, maar toch een verborgen pareltje. Er hangt een superleuke retrovibe die de sfeer van Parijs in de jaren twintig oproept. Ze hebben er een zeer mooie cocktailkaart. Wij gaan er graag voor een aperitief, maar ook voor een afzakkertje. Als je de beste Pornstar Martini van Oostende wil proeven, dan moet je hier zijn. Een shotje prosecco stimuleert de smaakpapillen, daarna drink je de cocktail en afsluiten doe je met de passievrucht.”

www.victors-boutique.bar





© Adèle Detollenaere

Brunchen met een twist in Oostende

“Als we eens buiten Oostende willen gaan, dan kiezen we voor een brunch bij ENSŌ in Knokke. Dat is al jaren een van onze vaste adresjes. ENSŌ is een hotel met restaurant waar je zowel kan ontbijten, brunchen als lunchen. Wij gaan altijd voor de brunch. Je krijgt er niet de typische brunch voorgeschoteld, maar wel mooie gerechtjes met een twist. Altijd mooi geserveerd en ideaal ook om te delen met je gezelschap. Een aanrader is de briochetoast met groene asperges. Fenomenaal lekker!”

www.ensohotel.be





© Lett-Interior

Betaalbaar Scandinavisch design in Oostende

“LETT is een interieurwinkel in Oostende. Je vindt er Scandinavische meubelen, verlichting, decoratie en lifestyleartikelen. Betaalbaar en met een persoonlijke aanpak en service. Ik shop er graag leuke stuks voor ons eigen interieur, maar ik kom er ook vaak voor cadeautjes. In het aanbod kaarsen, vaasjes en andere interieurartikelen vind ik altijd wel een leuk geschenkje om iemand mee te verrassen. De zaak heeft trouwens ook een webshop mét een link naar cadeautips.”

www.lett-interior.be