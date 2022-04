“Ik wil graag de beste van de wereld worden.” Het zijn de woorden van Julius Persoone, chocolatier net zoals zijn vader Dominique, maar vooral zoals Julius. Verderop in dit magazine vertelt hij over de invloed van een gepassioneerde vader. Over een omgeving en opvoeding waar talent, visie en hard werk gevierd worden, waar een beroep een léven is en geen opgelegde opdracht om geld te verdienen.

Er zijn voor- en nadelen aan hetzelfde doen als (een van jouw) ouders. Passie werkt besmettelijk en talent kan erfelijk zijn, maar ook doorzettingsvermogen om iets met dat talent te doen is een combinatie van nature en nurture. Genen én opvoeding. Ben je gezegend als kind van talentvolle én gepassioneerde ouders, dan heb je een streepje voor. Ben je opgegroeid in een veilig gegoed gezin in België, dan kan je er nog enkele bijstrepen. Het zijn allemaal extraatjes om ooit succesvol te worden. Dankbaar en erkentelijk zijn over dat privilege is nodig, maar daarom is succes nog geen vanzelfsprekendheid.

“Je hebt streepjes voor, maar veel dingen moet je nog altijd gewoon zélf doen”

Je hebt streepjes voor, maar veel dingen moet je nog altijd gewoon zélf doen. Een lange arm hebben is chance hebben, maar zonder doorzettingsvermogen én eigen hard werk kom je er ook niet. In zo’n omgeving is het niet eenvoudig te balanceren tussen zelfvertrouwen in het eigen kunnen, arrogantie of bescheidenheid. Julius behoudt dat evenwicht, als een getalenteerde, welopgevoede, maar vooral ook hardwerkende, veelbelovende én ambitieuze chocolatier van 22. Op weg naar de wereldtop.