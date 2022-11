Daar is de Snelle Mokke: Dominique Persoone laat eigen biertje op de wereld los

Hij deelde zijn plannen al in september, nu is Dominique Persoones eigen biertje helemaal klaar. De Snelle Mokke kan je vanaf nu in de winkels van The Chocolate Line kopen. “Het is verschrikkelijk lekker”, glundert de Brugse chocolatier.

Dominique Persoone en bier, het is al langer dan vandaag een geslaagd huwelijk. Sinds enkele jaren levert hij cacaobonen die gebruikt worden om de Damme Noir van De Damse Brouwers te creëren.

“Ik heb de wondere bierwereld sindsdien gaandeweg ontdekt”, zegt hij. “Maar de productie van de Damme Noir is gestopt, daarom wilde ik mijn schouders onder een volledig eigen biertje zetten.”

De Snelle Mokke, dus. Daarvoor klopte hij aan bij zijn goeie vriend Kristof Vandenbussche (47) van de Brugse brouwerij Fort Lapin. “Een echte vakman en net als ikzelf iemand met een erte voor Brugge”, glundert Dominique.

© IG Dominique Persoone

Samen werkten ze de receptuur van een porterbier van ongeveer 8 graden uit. “Het is een puur cacaobier en we gebruiken de criollo carmello van onze plantage in Mexico: een cacaoboon met een licht fruitige toets. Het is verschrikkelijk lekker”, knipoogt hij.

De Snelle Mokke is te koop in de winkels van The Chocolate Line. “Een op en top West-Vlaams product”, valt te horen. “Het etiket wordt ontworpen door grafisch artiest en dichte vriend Jo Vrielynck. Dit bier is mijn kindje. En ideaal om het nieuwe jaar mee in te zetten!”