Cool het water in

Geen zomervakantie zonder watersport. Als je nu baantjes trekt in het buitenzwembad, een balletje slaat op het strand of met je surfplank de golven trotseert, voor elke watersport is er de geknipte outfit.

Het ene badpak is het andere niet. Sommige badpakken zijn bedoeld om mee te zonnen en laten daarom zoveel mogelijk huid zien, andere zijn gemaakt om mee te zwemmen. Voor deze tweede categorie kies je beter een eendelig zwempak dat wat meer stof om het lijf heeft. Ga voor een gladde, chloorbestendige stof en een model dat perfect zit, je boezem op zijn plaats houdt en je niet hindert bij je zwembewegingen. Een X- of Y-vormige rugpartij zorgt ervoor dat je schouderbandjes nooit afzakken. Voor de mannen is een aansluitende zwembroek ideaal.

Californische surfcultuur

Dé ultieme watersport is en blijft surfen, een sport die meer dan duizend jaar geleden ontstaan is in de warme waters van de Stille Oceaan. Tot het einde van de 19de eeuw bleef surfen een loutere warmwatersport. Toen waagden drie Hawaïaanse studenten zich op de golven van de monding van de San Lorenzo-rivier in Santa Cruz in Californië. Een nieuwe surfspot was geboren.

Aangezien het water er frisser was, konden de surfers maar maximum één uur in het water blijven. Tot Jack O’Neill, zelf een verwoede surfer en eigenaar van een surfwinkeltje, het idee opvatte om een isolerend pak te maken waardoor de surfers langer in het water konden blijven. In 1952 was de wetsuit een feit. Dankzij dit beschermende pak konden surfers overal terecht, van de gigantische golven aan de Atlantische kust tot onze meer bescheiden golven aan de Noordzee. Vanaf de jaren vijftig kende de sport een hoge vlucht, vooral in Californië, Australië en Hawaï. Rond het surfen is een hele cultuur ontstaan die zowel de zomermode als de muziek beïnvloed heeft, denk aan het succes van de Beach Boys.

Vanuit de surfsport ontstonden andere boardsporten met dezelfde ‘spirit’ zoals skaten en snowboarden. Heel veel surfmerken zoals O’Neill, Quiksilver, Roxy, Billabong en Brunotti bieden dan ook naast de zomerse surfcollecties een winterse tegenhanger, de boutade van Jack O’Neill indachtig: ‘snow is only frozen water’. De sportieve strandmode en de casual zomermode van vandaag zijn nog altijd deels op de surfcultuur geïnspireerd. Zoals opschriften die verwijzen naar de Californische kust, afgewassen kleuren, uitgelopen motieven of prints van palmbomen en exotische bloemen. Accessoires zoals de poncho in badstof waarmee surfers zich discreet kunnen omkleden, zijn ondertussen ook geliefd bij andere badgasten.

1/13 Zwembroek (vanaf 18 euro) en bril (15 euro) voor de jeugd, van Speedo. © Speedo 2/13 Wetsuits (vanaf 109,95 euro), van O'Neill. © O'Neill 3/13 Wetsuit (109,99 euro) van Roxy, supboard van Aqua Marina, te koop of te huur bij A.S. Adventure. © Katoo Peeters 4/13 Surfponcho in sneldrogende badstof (65,99 euro), van O'Neill, bij A.S. Adventure. © Katoo Peeters 5/13 Sportieve top (47 euro) en bijhorend broekje (33 euro), van Banana Moon. © Banana Moon 6/13 Baantjes trekken als een pro, met deze uitrusting van Speedo. Badpak (43 euro), bril (23 euro) en badmuts (12 euro). © Speedo 7/13 Altijd handig bij het omkleden: surfponcho (24,99 euro), van Ikea. © Ikea 8/13 Slippers met ingewerkte flesopener (67,95 euro voor het exemplaar in rubber, 80 euro voor die in leder), van Reef. © Reef 9/13 Waterschoenen van Merrell (60 euro). © Merrell 10/13 Beachballpaletjes van Sunnylife (28 euro), te koop bij Juttu. © Sunnylife 11/13 Onderwatercamera van Sunnylife (25 euro), te koop bij Juttu. © Sunnylife 12/13 Sportzonnebril (218 euro), van Oakley. © Luly Della Lucia 13/13 T-shirt (29,99 euro) en strandshort (49,99 euro), van O'Neill. © O'Neill

Chillen op flipflops

Bij die onbezorgde way of life horen ook slippers. De populariteit van de flipflop kreeg in de jaren zestig een boost dankzij de Californische surfscene. Een van de merken die gelinkt worden aan de surfwereld is Reef. Zo is het model The Fanning genoemd naar Mick Fanning, drievoudig wereldkampioen surfen. Het is een stevige slipper die uiteraard bestand is tegen zeewater. Een leuk gadget is de flesopener in de zool zodat je overal en op elk moment een pintje kan openen. Chille kerels, die beachboys. (Lut Clincke)