Comfortabele lenteoutfits voor wandelaars en fietsers

Met de eerste lentedagen in zicht, is het tijd om de natuur in te trekken, uitgerust met stevige schoenen, comfortabele outfits, een jas voor onverwachte buien en een lichte rugzak. Fietsfanaten hebben dan weer een ruime keuze uit aerodynamische fietskledij om eens stevig op de trappers te staan.

1/9 Gestroomlijnde fietsoutfit voor hem en voor haar: fietstruitje (150 euro), fietsbroek (150 euro) en fietssokken (20 euro), van Falke. © Falke 2/9 Warme hemdjas (350 euro), van Woolrich. © Woolrich 3/9 Outdooroutfits voor de fervente wandelaar, T-shirt (49,95 euro), bodywarmer (179,95 euro), hemd (119,95 euro) en broek (109,95 euro), van Fjällräven. © Fjällräven 4/9 De typische outdoor-Barbour-jas in een highfashionversie van Chloé (1.690 euro). © Chloé 5/9 Speed Eco: de ecovriendelijke hikingschoen van Merrell (135 euro). © Merrell 6/9 Wandelbottine voor hem en haar in geolied nubuck, van Birkenstock (200 euro). © Birkenstock 7/9 Ecologisch verantwoorde wandelschoen (215 euro), van Veja. © Veja 8/9 Wandeloutfits en ergonomische rugzakken (vanaf 45 euro), technische wandelshorts en -broeken (vanaf 100 euro) , fleece cardigans (vanaf 100 euro), van Vaude. © Vaude 9/9 Water- en winddichte jas in flashy groen (210 euro), van Lacoste. © Lacoste