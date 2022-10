Claire Van Acker: het métier van het verzamelen

Een interieurobject waar de meesten van ons los over kijken, net daar maakt Claire van Acker een blikvanger van. Onder het label Obscur zijn haar vondsten te bewonderen op Instagram: het resultaat van haar zoektocht naar net dat tikkeltje anders.

Claire van Acker koestert mooie herinneringen aan haar kindertijd tussen de interieurobjecten van Bea Mombaers in Knokke-Heist. Daar nam haar moeder die er al jarenlang als verkoopster werkt haar vaak mee naartoe. “Ik speelde er winkeltje zoals andere kinderen, maar dan met heel mooi materiaal”, lacht ze. “Of ik maakte collages met prenten die ik uit de meubelcatalogi knipte, en stelde op die manier al mijn eigen droomwoning samen. Daar is dan ook mijn interesse voor die objecten en meubelen, en het gevoel voor esthetiek dat ik meekreeg van mijn mama, gegroeid.”

© Jana Germanus

“Ik heb oog, en gevoel, voor mooie stukken. Dat ondervond ik gaandeweg, snuisterend in interieur- maar ook kringloopwinkels. Blijkbaar haal ik er dan net die stukken uit, waar anderen niet meteen iets in zien, maar waar ik wel doorkijk: een aparte vorm, bijzondere stof, details die iets cool maken… Zo’n vondst opmerken tussen alle minder interessante stukken, maakt me instant gelukkig.”

Op het buikgevoel

Een interieuropleiding schrok haar evenwel af, “ik was bang dat ik zou afhaken op al te theoretische beschouwingen, bezig zijn met interieur is voor mij toch in de eerste plaats iets waar vooral mijn buikgevoel bij speelt.” Ze studeerde wel communicatiewetenschappen en verzeilde nadien in de modesector, maar de passie voor interieurinrichting bleek ontembaar te zijn. “Ik zocht voor mezelf nog altijd naar bijzondere items die ik dan pimpte, of in een bepaalde setting opstelde waardoor ze werden opgewaardeerd, en daar kreeg ik alsmaar meer complimentjes over. Toen ik alleen ging wonen had ik mijn hele interieur al uitgetekend, en wist ik precies wat waar moest komen.”

Voorzichtig rijpte dan ook het idee om toch haar eigen weg te zoeken in de interieursector. “Tijdens de lockdown had ik de tijd om goed te overdenken waar ik naartoe wilde. Ik maakte een moodboard op Pinterest, dat algauw gevolgd werd, en begon ook vintagestukken online te koop aan te bieden. Ik nam ook deel aan enkele pop-ups en ook dat werd goed onthaald. Ik koos Obscur als naam, verwijzend naar ‘clair-obscur’, een term uit de fotografie die slaat op het spelen met licht. En dat sluit dan weer aan op mijn stijl: ik hou van het contrast tussen licht en donker, ben minder bezig met kleur op zich. Voorts ben ik fan van alles wat space age ademt, en van de jaren 70, en zowat geobsedeerd door chromé als materiaal.”

Meerwaarde bieden

Het huidige grote aanbod vintageshops en webshops zorgt ervoor dat Claire haar activiteiten online rustig aan uitbouwt, zoekend naar manieren om een meerwaarde te bieden. “Dat alsmaar meer mensen veel weten over vintage en dat upcycling in de lift zit, is een heel positieve trend. Maar net daardoor is het moeilijker om op te vallen in de sector. Ik overweeg ook om mijn stukken ter beschikking te stellen van fotoshoots, dat lijkt me ook een leuke uitvalsweg. Maar ik ben hoe dan ook niet op zoek naar het grote geld, maar wil eerder deel uitmaken van een community van mensen die graag bezig zijn met mooie interieurobjecten, op een betaalbare manier. Grote namen zeggen me dan ook niet zo veel. Al zijn er enkele objecten die ik graag ooit op de kop zou willen tikken. De Brumbury-lamp by Harvey Guzzini is daar een van: ik ben helemaal zot van mushroom-lampen en dit is een klassieker.”