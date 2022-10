Christine Bekaert: “Oorringen en armbanden mogen opvallen”

Koningin Mathilde mag dan wel een eerder discrete kledingstijl hebben, als het om juwelen gaat, durft ze uit te pakken met opvallende oorringen en armbanden die haar outfits meer pit geven. Zo wordt ze vaak gespot met de creaties van Christine Bekaert.

Christine Bekaert heeft al heel wat creatieve jaren op de teller. Deze kunsthistorica is geboren en getogen in West-Vlaanderen. Na haar humaniora trok ze naar Parijs om er kunstgeschiedenis aan de Ecole du Louvre te studeren. Daarna ging ze aan de slag bij Sotheby’s in Londen om uiteindelijk terug te keren naar België. Ze ontwierp toen al kleren voor zichzelf, bij wijze van hobby. Vriendinnen en kennissen vroegen om ook voor hen te ontwerpen en zo richtte ze haar eigen coutureatelier op. Ze gaf grote defilés in Kortrijk en bouwde een mooi cliënteel op. Toen haar dochter geboren werd, koos ze fulltime voor het moederschap en zette ze haar collectie stop. Maar het creatieve bloed kruipt waar het niet gaan kan. Tijdens een reis door India werd ze verliefd op de schoonheid van het land en op zijn aloude ambachten, in het bijzonder de juweelkunst die er van vader op zoon doorgegeven wordt.

Westers meets Indiaas

Na een opleiding begon ze zelf unieke massieve gouden juwelen te ontwerpen. Haar klanten vroegen ook om betaalbare juwelen, om op reis mee te nemen of om aan hun dochters te schenken. Zo is de vergulde collectie ontstaan die volgens aloude technieken in Jaipur gemaakt wordt. Christine verblijft er de helft van het jaar om de productie op te volgen. Haar stijl balanceert tussen oost en west en is heel herkenbaar. De collectie van Christine Bekaert wordt in heel wat Europese landen verkocht, en ook in de USA.

“Juwelen ontwerpen is vrij complex omdat ik speel met verschillende elementen waarvan de proporties moeten kloppen, het is millimeterwerk. Elke collectie omvat vier tot zes thema’s die geïnspireerd zijn op kunst of op de natuur. Soms gebeurt het dat ik een mooi blad vind en spontaan daarrond begin te werken. Ik put ook veel inspiratie uit de kennis en ervaring die ik jarenlang opgebouwd heb. Ik vind het belangrijk dat mijn creaties diepgang hebben. Niettegenstaande de juwelen gemaakt worden volgens oude Indiase technieken blijven het westerse juwelen, weliswaar met een barok kantje, minimalisme is niet aan mij besteed.”

Favoriete juwelen

“Zes jaar geleden kreeg ik een telefoon van het Hof om mijn collectie te komen voorstellen. De koningin had van een kennis een cuff-armband uit mijn collectie cadeau gekregen. Ze vond hem mooi en was benieuwd naar de hele collectie. Sindsdien ga ik tweemaal per jaar mijn collectie voorstellen en koopt de koningin telkens een aantal stuks, meestal voor zichzelf, maar ook als relatiegeschenk en sinds kort ook voor haar dochter Elisabeth. Ondertussen kennen we de stijl van de koningin en maken we zelf een preselectie uit de collectie waaruit ze dan haar keuze maakt. Ze koopt vooral oorringen. Het eerste model dat ze bestelde was de Jazz, een klassieker uit mijn collectie. Maar haar favoriete modellen zijn de Lotus Stud en de Ronsard. Ik heb ook al een speciale opdracht gekregen: de creatie van een grote broche in de vorm van een esdoornblad, naar aanleiding van een staatsbezoek aan Canada, een knipoog naar de Canadese vlag. We zijn uiteraard trots dat de koningin onze creaties draagt, maar zelf pakken we daar niet mee uit op de sociale media. Discretie wordt gewaardeerd aan het Hof en daar houden we rekening mee.”





www.christinebekaert.com





Wie is Christine Bekaert? – Christine Bekaert werd geboren in Kortrijk. Ze woont afwisselend in België en Jaipur in India. – Ze werd opgeleid aan de Ecole du Louvre in Parijs en Sotheby’s in Londen. – Ze werkte als kunsthistorica tot ze haar ware roeping vond als interieur-, juwelen- en kledingontwerpster. Haar werk wordt beïnvloed door haar kennis van kunstgeschiedenis en architectuur en haar liefde voor de natuur, literatuur en poëzie.