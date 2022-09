Camille Dhont: “Mijn droomduet? Ariana Grande!”

Voor de nieuwste popsensatie Camille Dhont betekent september niet terug naar school of kantoor, wel de release van haar nieuwe album SOS. Onbeschaamd positief zet ze daarop haar fans aan om van elkaar te houden en bovenal zichzelf te zijn. Want dat is wat muziek ook met haar doet: “Als ik blij ben, word ik er nog blijer van. En als ik verdrietig ben, vind ik er troost in.”

Een geslaagde auditie voor de in 2019 gloednieuwe Ketnet-serie #LikeMe katapulteerde Camille Dhont, een meisje uit Wevelgem met de onverwoestbare droom om artiest te worden, naar waar ze vandaag vertoeft: in de hoogste regionen van de Vlaamse showbizz. En dat heeft zo zijn gevolgen. Ik schuif aan op de tweede dag marathoninterviews die Camille naar aanleiding van de release van haar album afwerkt in de kantoren van de platenmaatschappij. Ze ontvangt me in een gezellige maar loeihete ruimte, want airco kan de zangstem schaden, waar haar manager meeluistert. Over privézaken wordt niet gepraat, iets lospeuteren over pakweg een nieuw lief is al zeker niet aan de orde.

Ik installeer mijn smartphone op het tafeltje vol nog te signeren cd’s dat tussen ons in staat, om ons gesprek op te nemen. En een tweede, voor het geval dat.En dat ik echt niet paranoïde wil lijken, maar dat ik zo het vermoeden heb dat ik maar één kanskrijg om haar te spreken. Vandaar twee dus. Camille lacht: “Dat doet iedereen hier, sommigen brengen er drie mee.” Ze kijkt me met haar grote ogen vragend aan. Dat ik er dan maar aan zal beginnen zeker?

Je timmert al sinds je jeugd vastberaden aan een carrière als entertainer. De rol van Camille in de jeugdserie ‘#LikeMe’ betekende de echte start daarvan. Maar naar welke series keek je vroeger zelf?

“De Power Puff Girls, Sponge Bob, Scoobidoo, Kim Possible, De wereld van K3… Veel cartoons in elk geval, omdat die zich afspeelden in een soort droomwereld. Maar ik keek eigenlijk alleen tv tijdens het ontbijt, net voor ik naar school ging.”

Daar speelden je eigen acteerambities nog geen grote rol dan?

“Die leefde ik eerder uit met mijn barbies! Ik had een heel groot houten poppenhuis dat mijn grootvader voor me had gemaakt, en daarin werd flink wat af geacteerd.”

Je zangtalent viel al op in ‘#LikeMe’ maar na je deelname aan ‘Liefde voor muziek’ en ‘The masked singer’ ging Vlaanderen helemaal overstag voor je stem. Wat is jouw favoriete muziek?

“Als het maar pop is! Al kan het binnen dat genre sterk verschillen: van Taylor Swift over Dua Lipa tot Avril Lavigne.”

“Als ik me blij voel, word ik er nog blijer van. En als ik verdrietig ben, vind ik er troost in. En dat is wat ik zelf met mijn album SOS wil bereiken: ik wil mensen opmonteren met mijn muziek, ze laten dansen als ze zich goed voelen, of eens goed laten huilen, want dat lucht ook op. Camille to the rescue!”

Inderdaad niet te vergeten: je tweede album in twee jaar tijd is uit.

“Op het eerste was ik eigenlijk nog op zoek naar wat ik leuk vind. Op SOS is die knoop doorgehakt: dit is wat ik als artiest wil brengen en waar ik helemaal achtersta. Ik ben er heel trots op.”

Schreef je zelf ook teksten en muziek voor ‘SOS’?

“Ik werk het liefst in een klein team: ikzelf, een producer en een singer-songwriter. We opperen ideetjes en helpen elkaar als we ergens vastzitten. Op die manier leer ik heel veel en dat vind ik leuk. En zo groeien onze nummers. Vuurwerk ontstond vanuit een eighties vibe, omdat mijn ouders altijd naar muziek uit die periode luisterden. Kleur schreef ik dan weer samen met David Vervoort. Het nummer zou gewoon op mijn album komen, maar toen VTM het hoorde, wilden ze het graag als begingeneriek voor Familie. Vond ik wel een hele eer!”

Hoe belangrijk is voor jou de inhoud van wat je zingt?

“Heel belangrijk! Als ik het niet voel, of een woord me niet ligt, zing ik het niet. Mijn manager kan dat beamen.” (manager beaamt, red.)

En wat zijn dan de thema’s die jij wil aanreiken?

“Liefde, of het gebrek eraan. Omdat dat gewoon het belangrijkste thema is volgens mij. Iedereen, in de hele wereld, heeft liefde nodig. En dan heb ik het niet alleen over liefde tussen partners, maar ook voor vrienden en familie, voor je huisdier of alles wat je met hart en ziel doet… Ik geloof dat wie liefde geeft, die ook terugkrijgt.”

Een nummer als Diamant gaat expliciet over je niet laten doen

“Maar ik vind het ook nodig dat er empowerment uit mijn teksten spreekt: ik wil mijn luisteraars meegeven dat het belangrijk is om zelfzeker te zijn en in zichzelf te geloven. Daar gaat een nummer als Diamant expliciet over: je niet laten doen. Zelfs als anderen je kwetsen: reageer er niet negatief op, maar haal er kracht uit.”

“Ik sta eigenlijk altijd al sterk in mijn schoenen. Ik denk dat ik snel volwassen ben geworden, net doordat ik op mijn zestiende plots in de belangstelling stond. Maar voordien was ik ook wel al overtuigd van mezelf. Ik geloof echt dat mensen hun doel bereiken, als ze maar in zichzelf geloven. En ik vond het ook niet erg om een beetje anders dan de meeste jongeren te zijn: als iedereen roze droeg, wilde ik daar niet in meelopen en droeg ik iets anders.”

Zijn ‘hot issues’ als bodypositivity, gender en polarisering thema’s waarover je zou willen zingen? Of vind je dat niet jouw taak?

“Ik wil vooral dat mijn muziek positiviteit brengt.

Ik zoom liever niet in op die specifieke thema’s, maar iedereen kan er wel zijn of haar eigen verhaal aan vastknopen en daar steun uit putten.”

Je besteedt minstens evenveel aandacht aan je performances. Dat vraagt een topconditie?

“Tot voor de zomer stond ik dagelijks op de loopband en deed ik work-outs, maar de voorbije maanden stond ik zo vaak op het podium dat de optredens op zich me in conditie hielden.”

Wie zijn de performers naar wie jij opkijkt?

“Beyoncé is de top, die heeft alles. En ze kan zó goed dansen! Dat dansen heb ik de voorbije maanden wel wat gemist ik danste al als peuter: ballet, jazz, punk, streetdance, hiphop… , ik ga er dus zeker voor zorgen dat er gedanst wordt op het podium van de Lotto Arena.” (Camille treedt vijf keer op in een uitverkochte Lotto Arena in november, red.)

Voel je ook aansluiting bij de nieuwe generatie vrouwelijke Nederlandstalige artiesten als Merol, Eefje De Visser…?

“Toch wel! We doen dan wel niet hetzelfde, maar dat is juist zo mooi: dat elk van die artiesten haar eigenheid uitspeelt. Voor mij speelt een uitgesproken styling en make-up daar een belangrijke rol in.”

Ook in november stel je je eigen collectie voor de kledingketen JBC voor. Camille aan de tekentafel?

“Ik heb daarvoor ook vooral ideeën aangegeven: foto’s van wat ik in mijn kleerkast hangen heb, items waarvan ik vond dat ze er zeker bij moeten horen, figuurtjes die er op kunnen komen… Tof ook dat JBC die samenwerking op langere termijn ziet, dat opent mogelijkheden.”

“De eerste collectie zal aansluiten op het pas verschenen album en mijn optredens dit najaar: veel roze dus, voor meisjes én jongens. Dat een kleur specifiek voor jongens of meisjes zou zijn, vind ik een stom idee.”

Bij VRT zal je dan weer opduiken in een nieuwe reeks van ‘Het Huis’. Hoe waren die opnames?

“Het was de warmste dag van het jaar, pittig dus. En ja, Eric Goens had goed zijn research gedaan, hé.”

Dat iedereen alles van jou wil weten: hoe vind je dat?

“Goh, ik trek echt wel grenzen. Ik hou vast aan mijn privacy en laat niet meer los over mezelf dan ik wil. Bij Eric was dat iets moeilijker. (lacht) Maar ik heb er geen moeite mee om me ook eens van mijn kwetsbare kant te laten zien. We zijn allemaal maar mensen, toch?”

Je kan nog altijd de Camille zijn die je wil zijn?

“Dat vind ik wel. En als het toch even te veel wordt, zorg ik er wel voor dat ik een rustdag inlas. Fans? Zonder fans ben ik niets, en tot dusver behandelen ze mij met respect.”

Heb je nog verdere acteerambities?

“Zeker! De rol van Camille is me heel goed bevallen, zulke uitdagingen zou ik heel graag nog aangaan. Ik zou nog veel willen leren op dat vlak.”

Hoe zie je je muzikale carrière voort uitgroeien?

“Met mijn muziek naar het buitenland kunnen trekken, zou mooi zijn. Maar nu focussen we op België, omdat het hier zo goed loopt. Volgend jaar staat er alweer een theatertour op stapel: in Gent, Hasselt, Antwerpen en Oostende. Een intiemere show wordt dat, waarbij ik contact heb met het publiek. Want dat vind ik enorm belangrijk. Soms vragen mensen me waarom ik niet in het Sportpaleis optreed in plaats van in de Lotto Arena, maar dat is om dezelfde reden: ik hou er niet van dat een deel van het publiek me wel hoort maar niet ziet.”

Zou je je carrière over een heel andere boeg gooien als die je ging vervelen?

“Ik denk niet dat je je kunt vervelen met iets wat je passie is. Nee, ik denk het niet.”

En met wie zing je in je dromen een duet?

“Gelijk wie? Ariana Grande!”

Succes!

Wie is Camille Dhont? • Camille Dhont (21) groeide op in Wevelgem. Ze zong als tiener al covers op YouTube en raakte in 2019 bekend door haar rol als Camille in de populaire Ketnetreeks #LikeMe. • Ze zong de pannen van het dak in muziekprogramma’s als Liefde voor muziek en The masked singer, en bracht samen met Regi de nummers Vergeet de tijd en Vechter, en voor het nieuwe seizoen van de VTM-soap Familie leverde ze de begingeneriek. • Sindsdien groeit haar zangcarrière snel, zopas kwam haar album SOS uit. VTM zendt dit najaar een minidocureeks over haar uit, in november treedt ze vijf keer op in een uitverkochte Lotto Arena. In 2023 volgt een theatertournee. Tickets daarvoor zijn te koop op www.gracialive.be. • Ook in november ligt haar eerste kledingcollectie in samenwerking met JBC in de winkelrekken. • Camille zal ook opnieuw te zien zijn in het vierde seizoen van #LikeMe.

Tips van Camille • Folklore, het jongste album van Taylor Swift: “Ze zingt ook veel over liefde en relaties, en schrijft daar prachtige teksten over. Dat bewonder ik enorm.” • Pearl Harbor, een oorlogsfilm uit 2001: “Een heel mooi verhaal, ontroerend ook, en knap geacteerd.” • “En heb ik heel graag gelezen: Pretty Little Liars, een boekenreeks over een meidengroep die gestalkt wordt. Girly, drama, thrillerachtig ook. De verhalen worden telkens door een ander personage verteld, heel leuk vond ik dat.”

