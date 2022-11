Binnenkijken in een rustieke villa in Lo-Reninge: landelijk en strak in evenwicht

De grootouderlijke boerderij van Annelien en Kurt maakte onlangs plaats voor een moderne villa in de landelijke stijl. Ze genieten er van het weidse uitzicht en de rustige omgeving van de Westhoek, voorzien van alle hedendaags comfort.

Twaalf jaar lang leefden Annelien en Kurt in een rijwoning in de dorpskern van ‘Loveringem’, waar ze ook allebei opgroeiden. Toen Kurts grootmoeder de boerderij inruilde voor een kleinere woonst, konden zij daar – enkele straten verderop – een nieuwbouwvilla bouwen. Pal op de voormalige varkensstallen.

“Die plannen lagen al langer op tafel binnen de familie. Net als veel van onze vrienden zijn wij verknocht aan onze geboortestreek. Hier zijn we omgeven door landbouwgrond, dus waren we meteen verliefd op het uitzicht. Bovendien liet de aaneenschakeling van bijgebouwen ons toe om de woning achteraan het perceel op te trekken; weg van de straat met het doorgaand verkeer”, vertelt Kurt.

Slimme indeling

Voor die nieuwbouw wisten ze al wat ze níét wilden. Toen Kurt met zijn vrachtwagen langs zijn droomwoning in Aalter reed, werd ook ineens duidelijk wat ze wél wilden. Annelien trok haar stoute schoenen aan en vroeg of ze er eens mochten binnenkijken. “Met die foto’s trokken we naar architecte Lore Dequeecker uit Alveringem, die ons meteen goed aanvoelde. Haar plannen waren dan ook boenk erop, dankzij de slimme indeling”, zegt ze.

“De driezijdige kachel in de centrale woonruimte maakt de verbinding met de zithoek achteraan”

Zo geven de grote ramen en hoge plafonds een ruimtelijk gevoel, wat behouden blijft door geen gordijnen te hangen in het centrale woongedeelte. De driezijdige kachel maakt de verbinding met de zithoek achteraan, terwijl een valse kastdeur toegang geeft tot de berging achter de keuken.

1/9 © Joke Couvreur 2/9 © Joke Couvreur 3/9 © Joke Couvreur 4/9 © Joke Couvreur 5/9 © Joke Couvreur 6/9 © Joke Couvreur 7/9 © Joke Couvreur 8/9 © Joke Couvreur 9/9 © Joke Couvreur 1/9 © Joke Couvreur 2/9 © Joke Couvreur 3/9 © Joke Couvreur 4/9 © Joke Couvreur 5/9 © Joke Couvreur 6/9 © Joke Couvreur 7/9 © Joke Couvreur 8/9 © Joke Couvreur 9/9 © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur © Joke Couvreur

Moodboards met staaltjes

Zowel buitens- als binnenshuis zien we ook veel elementen uit de moderne landelijke woonstijl, zoals gebogen ramen, koperen dakgoten en stalen binnendeuren. Wit, zwart en hout voeren de boventoon in het strakke interieur. De gekozen materialen en afwerking houden daarbij het midden tussen esthetiek, duurzaamheid en betaalbaarheid.

“Daarvoor kwamen wij snel overeen. Wel vonden we het moeilijk om in te schatten of alles wel samen zou passen”, geeft Kurt aan. “Daarom maakten we moodboards met de staaltjes die we verzamelden op een bouwbeurs en vroegen we de stielmannen om eerlijk advies. Zo wilden we ons ervan vergewissen dat zij zelf achter de keuzes stonden.”

Bewezen technieken

Voorts zochten ze naar een evenwicht tussen hedendaagse en bewezen technieken. “Overal in huis is er domotica, bijvoorbeeld voor de verlichting. Er is ook airco en in onze badkamer staat een infraroodcabine. Alles is trouwens al voorzien om later op het gelijkvloers te kunnen wonen. We kozen evenwel voor een klassieke houtkachel en de ingebouwde dampkap in het keukenwerkblad heeft een vaste afzuiging, in plaats van vervangbare koolstoffilters”, toont Annelien.

Nog op de planning: het terras, wat nu nog de oude betonplaat is, en de tuin. Daarin komen later een kudde schapen en een perceel zonnepanelen terecht.





Woon-ID – Annelien Vanhauwe (36) werkt op het secretariaat van een boekhoudkantoor. Kurt Wallyn (34) is vrachtwagenchauffeur. – Ze zijn al 14 jaar samen en trouwden in 2020. Ze hebben een dochter, Fem (8). – Sinds dit voorjaar woont het gezin in deze villa in Pollinkhove (Lo-Reninge). – De woning staat op een perceel van 4.000 m². De bewoonbare oppervlakte meet 150 m².