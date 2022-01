Binnenkijken in een patiowoning in Wortegem-Petegem: Thuis op vakantie

Een woning die hen comfort en beslotenheid voor hun tweetjes verzekert, en tegelijk met gemak de levendige passages van kinderen en kleinkinderen aankan: Lieve en Pierre verzoenen het beste van twee werelden bij hen thuis in Wortegem-Petegem. “We voelen ons hier altijd alsof we op vakantie zijn”, klinkt het welgemeend.

Lieve Rohaert en Pierre Boddez voelden zich zeven jaar geleden, met zicht op hun pensioen, klaar voor een nieuw bouwavontuur. Ze ruilden Harelbeke waar ze toen woonden voor het landelijker Wortegem-Petegem waar ze na een intense zoektocht in een nieuwe verkaveling een stuk grond ontdekten dat hen geschikt leek voor een woning met tuin, grenzend aan een weids glooiend landschap met mooi zicht op het omringende groen, waarin zelfs af en toe een paar reetjes worden gespot.

Patio centraal

Door het planopzet werd de hoogspanningsmast in de buurt uit het zicht vanuit de woning gehouden. UrbainArchitectectencollectief ontwierp hier een knap voorstel voor. Rond een patio zijn vier volumes opgetrokken, met elk een eigen woonfunctie, waardoor vier zichtassen en diagonale doorzichten ontstaan, die de hoogspanningsmast uit het zicht houden. Ook trappen lopen wilden ze vermijden, alle ruimtes bevinden zich dan ook op het gelijkvloers.

Rond de patio die de woning van binnenuit van licht voorziet, bevindt zich een open leef- en werkruimte met enkele gesloten boxen voor de garage, keuken en slaapkamers met badkamer. Het onderscheid daartussen blijkt uit de materiaalkeuze: de lichte gevelstenen worden binnen doorgetrokken in de open ruimte, de gesloten compartimenten zijn overwegend wit. En wordt versterkt door twee verschillende types raamopeningen. In elke leefruimte vult een groot raam de volledige oppervlakte tussen twee gesloten volumes, en biedt zo een gekaderd zicht op de zijtuin of op het achterliggende landschap. In de gesloten volumes zijn dan weer kleinere ramen voorzien.

Een gordijnsysteem dat de volledige raampartij rondom de patio in één beweging omsluit, zorgt ervoor dat een teveel aan zon in de zomer gedempt kan worden.

Leven in huis

Lieve leidt ons graag rond in de woning: “Een niet te grote woning die desondanks zeer functioneel is; het werkt uitstekend voor ons”, vertelt ze. “Onze kinderen zijn de deur uit, we wilden dus een woning waarin het comfortabel leven is met ons tweeën. Maar toch is er meer dan voldoende ruimte beschikbaar voor de momenten waarop de kinderen en intussen ook kleinkinderen hier terug zijn. We vinden het belangrijk dat zij hier kunnen spelen en rondlopen, kinderen zijn niet gemaakt om stil op een stoeltje te blijven zitten.”

De schuiframen die toegang tot de patio waar Lieve en Pierre ook een keramieken beeldje gemaakt door Herman Van Nazareth koesteren verlenen, hebben ook een extra troef bij familiebijeenkomsten. Dan wordt het schuifraam richting tuin opengeschoven en zit het gezelschap aan een lange tafel, opgesteld vanuit de patio tot bij het terras. “Elk hoekje en kantje kunnen worden benut, op verschillende manieren zelfs, naargelang de omstandigheden. Dat betekent voor mij echt een meerwaarde”, aldus Lieve.

Keuzes maken

Omdat er gebouwd werd op een relatief beperkte oppervlakte en in één laag, moesten er keuzes worden gemaakt. Lieve kookt graag en verkoos daarom een grote, afgesloten keuken met veel bergruimte. De slaapkamers daarentegen werden kleiner opgevat. Een idee van Pierre die voor zijn job vaak in hotelkamers verbleef: “Hotelkamers zijn zo ingericht dat er geen ruimte wordt verspild maar je er toch comfortabel in overnacht”, legt hij uit.

Rond een patio zijn vier volumes opgetrokken, met elk een eigen woonfunctie

“Dus waarom zou je de slaapkamers in je eigen woning niet op dezelfde manier opvatten? Je komt er alleen om te slapen, je op te frissen en andere kleren aan te trekken. Elke kamer heeft dan wel een douche en toilet, in een afgesloten cel ondergebracht, maar voorts wordt elke centimeter er benut.” Wat er zo aan ruimte werd bespaard, kwam dan weer ten goede aan de plaatsen waar actief geleefd wordt. Een visie waarin ook het gebruik van schuifdeuren doorheen de hele woning past.

En omdat Lieve en Pierre ook na hun pensioen niet van plan waren op hun lauweren te rusten, werd ook een werkruimte in het woongedeelte geïntegreerd. Een halfhoge kast scheidt hun bureaus af van de andere leefruimtes. “Je kunt er rustig werken en toch hou je voeling met wat er in huis gebeurt.”

Met een ziel

De functionele benadering van de woning wordt verzacht door de keuze voor materialen als hout en leder bij de inrichting ervan. Een houtkachel en sfeerlicht brengen (figuurlijk) warmte in huis. “We houden van een moderne, strakke vormgeving maar dan wel mét een ziel”, klinkt het.

De onderhoudsvriendelijke ‘wilde’ tuin en het terras met zwemvijver ten slotte geven Lieve en Pierre zeker in de zomer een uitgesproken vakantiegevoel, net als de ligging van de woning zelf. “We wonen landelijk, maar tegelijk overal dichtbij. Zelfs steden als Gent, Rijsel, Brussel en Antwerpen, maar ook Knokke-Heist en Oostende liggen op nog geen honderd kilometer bij ons vandaan. Thuis genieten of uitstappen maken, het kan allemaal”, besluiten ze tevreden.

Woon-ID • Lieve Rohaert (68), afkomstig uit Moen, en Pierre Boddez (70) uit Diksmuide, zijn allebei gepensioneerd. Lieve maakte jarenlang als director deel uit van het hr-team van MIVB en is nog actief als outplacement- en loopbaancoach voor Diaspoor. Pierre was eigenaar en directeur van Laboratory Consulting & Services. • Ze zijn 25 jaar samen en wonen sinds zeven jaar in Wortegem-Petegem. • De patiowoning werd ontworpen door Urbain Architectencollectief en staat op een perceel van 925 m². De bewoonbare oppervlakte meet 256 m².

Do’s en don’ts Do: “Aarzel niet om brede deuren te voorzien. Het zorgt voor veel bewegingsruimte, ook als je (nog) geen nood hebt aan een rolstoel.” Don’t: “Overweeg goed of je een garage echt nodig hebt. Misschien volstaat een carport.”