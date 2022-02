Binnenkijken in een op maat gemaakte stadswoning in Roeselare: uitgekiend lijnenspel

Een tijdloze combinatie van sereniteit en strakke lijnen. De statige en moderne nieuwbouwwoning in hartje Roeselare is een indrukwekkende samensmelting van minimalisme en functionaliteit. Het droomhuis van Rik en Caroline is zo opgebouwd dat het zowel op het vlak van design als indeling gemakkelijk de tand des tijds zal weerstaan.

Terwijl de een droomt van een vrijstaand huis met een grote tuin, wordt de andere week in de knieën van een rijhuis in het stadscentrum. De bewoners van deze minimalistische nieuwbouwwoning horen tot die tweede groep, al was dat lang niet altijd het geval.

“Ons vorige huis was een alleenstaande woning met vier kamers en een grote hobbyruimte. De ideale gezinswoning, maar te groot om te blijven wonen wanneer de kinderen uit huis zijn”, legt Caroline uit. Alleen waren hun zoon en dochter het huis nog niet uit toen het koppel de woning in Roeselare kocht. “Mijn man en ik koesterden al langer het plan om ooit naar het stadscentrum te verhuizen. Toen hij in 2010 per toeval op een bescheiden rijhuis in Roeselare stootte, besloten we er toch voor te gaan. Al zagen we dat pand op dat moment vooral als een investering voor later. Na jaren te verhuren besloten we in 2018 toch al te starten met een bouwplan.” Ondanks de vertragingen die de pandemie met zich meebracht, kon het koppel in januari 2021 toch zijn droomhuis betrekken.

Geen overbodige franjes

Functioneel, rustgevend en futureproof, dat waren de hoofdkenmerken die het huis van Rik en Caroline moest uitstralen. Dat PVM architects in dat opzet geslaagd is, bewijst het afgelijnde maatwerk dat als rode draad door het hele huis loopt. Waar de omkadering van een kastdeur stopt, loopt een voeg van de parketvloer verder. Elke lijn klópt. Het doordachte lijnenspel vloeit verder in de op maat gemaakte kasten die het volledige huishouden van de bewoners verhullen.

De inrichting is warm, minimalistisch en met natuurlijke materialen, helemaal Japandi

Maar vergis je niet: hier vind je geen volgepropte kasten die het bewijs leveren van een last minute opruimactie voor een nakend bezoek. Ook achter de kastdeuren schuilt orde en netheid. De Japanse opruimgoeroe Marie Kondo zou trots zijn. Toeval of niet lijkt het interieur wel hét voorbeeld van Japandi, een samenvoeging van de Japanse en Scandinavische woonstijlen. Beide zijn clean, stijlvol, warm, minimalistisch en maken gebruik van natuurlijke materialen. Ook hierin zien we duidelijk de stempel terug van PVM architects. Ze waken erover dat hun strakke ontwerpen toch altijd een gevoel van warmte en huiselijkheid opwekken. Het huis oogt warm, zonder de aanwezigheid van tierlantijntjes. En dat is precies hoe de bewoners het graag zien.

Caroline: “We zijn nooit fan geweest van een druk interieur, omdat we gewoonweg geen nood hebben aan overbodige franjes. Orde biedt me rust. Bovendien is ons strakke interieur zowel modern als tijdloos. Dat vinden we belangrijk, omdat we hier oud willen worden.” Het koppel uitte dan ook van meet af aan de wens voor een lift, zodat ze zich ook op hun oude dag moeiteloos naar elke verdieping kunnen verplaatsen.

1/7 "Ons strakke interieur is zowel modern als tijdloos. Dat vinden we belangrijk, omdat we hier oud willen worden", aldus Caroline en Rik. © Joke Couvreur 2/7 De woning oogt warm, zonder de aanwezigheid van tierlantijntjes. © Joke Couvreur 3/7 © Joke Couvreur 4/7 De lichtkoepel boven de doucheruimte geeft het gevoel dat je in de buitenlucht doucht. © Joke Couvreur 5/7 De tv kan volledig verborgen worden achter de op maat gemaakte kasten én kan dankzij een draaiarm ook naar de keuken gericht worden. © Joke Couvreur 6/7 © Joke Couvreur 7/7 © Joke Couvreur

Functionele ruimtes

“Het huis voelt als een nieuwe start, al lijkt die uitspraak afbreuk te doen aan het leven dat we tot nu toe al mochten leiden”, zegt Caroline. De woning komt inderdaad over als een kunstwerk waarop elke weldoordachte lijn in teken staat van het koppel. Want in tegenstelling tot in hun vorige woonst, vinden we hier geen extra slaapkamers, ook niet voor de kinderen.

Waar de omkadering van een kastdeur stopt, loopt een voeg van de parketvloer verder

“Het is belangrijk dat ze kunnen blijven logeren, én dat er ruimte is voor kleinkinderen later. Maar de afwezigheid van beiden mag geen leeg gevoel achterlaten in het huis. Elke ruimte moest dus vooral ook voor óns functioneel zijn”, legt Caroline uit. Zo is de bovenste verdieping de ideale plek om de strijk te doen. Op het terras kan het koppel genieten van de laatste zonnestralen van de dag. En dankzij de accordeondeuren vloeien de binnen- en buitenruimte in elkaar over. Uiteraard biedt de multifunctionele bovenverdieping ook een toevluchtsoord voor Frédéric en Michèle – en eventuele kleinkinderen. Zo kan de verdieping onderverdeeld worden met kastdeuren die heimelijk ook dienstdoen als kamerafscheiders. Eveneens de perfecte manier om de drogende was aan het zicht te onttrekken. Tenslotte is er geen ruimte voor ‘rommel’ in het Japandi-woordenboek, en evenmin in het droomhuis van Rik en Caroline. (Sabrina Bouzoumita)





Woon-ID – Rik Grymonprez (52) en Caroline Vanderheere (53) trokken in 2021 in hun nieuwbouwwoning in het centrum van Roeselare nadat hun kinderen Frédéric (27) en Michèle (25) het nest verlieten. – Bouwjaar: 2019. – Bewoonbare oppervlakte: 176 m² met daarbovenop 20 m² terras en 51 m² garage op een perceel van 85,5 m². – Architect: PVM architects – Instagram: @pvmarchitects.