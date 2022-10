Binnenkijken in een lichtrijke cocon in Oostkamp: goed gedoseerde ademruimte

In hun queeste naar licht en ruimte verbouwden Remie en Anaïs samen met MAF Architecten een klassieke jarenvijftigwoning in Moerbrugge tot een compacte en lichtrijke cocon. Met een atypische uitbouw als blikvanger, water en een natuurreservaat als overburen en een buitenhaard als ankerpunt. Hun gedeelde liefde? De boeiende doorzichten in de verschillende ruimtes.

Gewoon doen wat bij je past. Dat was het verbouwingsidee van Remie en Anaïs. Geen hapklaar verhaal, wel een van durf. Met een onverwacht waterlek en een nog minder verwachte lockdown als booster voor een behoorlijk snelle verbouwing. En de eigenzinnige visie van MAF Architecten uiteraard.

“We huurden een paar jaar geleden een woning om de hoek. Na aardig wat zoeken en niets vinden, fietste ik op een dag hier voorbij en merkte het ‘te koop’-bord op”, vertelt Anaïs. “En ondanks het feit dat de woningzoektocht toen on hold stond, zijn we twee dagen later op zaterdag toch het huis gaan bezichtigen. Toen is het zeer snel gegaan, een paar telefoontjes later hebben we tot onze eigen verbazing diezelfde dag nog het huis gekocht. Moerbrugge is een bijzonder gegeerde plek om te wonen, het ligt op het grondgebied van Oostkamp en is een ideale uitvalsbasis naar zowel Brugge als Gent”, verduidelijkt Remie. “En we hadden natuurlijk ook al wat immoverhaal op onze teller. Mocht het ons eerste woningbezoek geweest zijn, dan hadden we het huis nooit zo snel durven te kopen.”

Topscore

En of het een toplocatie is. Niet alleen het kanaal Gent-Brugge-Oostende staat op het lijstje van overburen, maar ook het natuurreservaat ‘Leiemeersen en Warandeputten’ dat hier de hoogste punten als filmische setting steelt.

“De perfecte uitvalsbasis om in het weekend te wandelen”, vertelt Remie. “Wij wonen hier echt graag. Plus, door te durven te kiezen voor een oud huis, heb ik meteen ook mijn ambitie om grondig te kunnen renoveren realiteit zien worden”, lacht hij. “Oorspronkelijk waren we op zoek naar een iets ruimer perceel, maar door toegift te doen op de oppervlakte hebben we een betaalbaar perceel van 311 vierkante meter kunnen kopen. Met een verbouwpotentieel van twee volwaardige verdiepingen en, niet te onderschatten, dankzij de kleine renovaties van de vorige eigenaars ook leefbaar tot de start van onze verbouwing.”

“De aanbouw connecteert goed met de woning, waardoor het licht diep binnenvalt”

“We konden kopen en meteen wonen, zonder veel gedoe. Weliswaar met een best primitieve keuken en badkamer, maar dat gaf ons de mogelijkheid te sparen”, vertelt Anaïs.

“We hadden de bedoeling langer te sparen maar toen was er corona en zaten we zoals iedereen thuis. Met op de tweede dag van de lockdown een gesprongen waterleiding in huis. Het water stroomde letterlijk naar beneden, waardoor we geen tijd hadden om te wachten met de herstelling. En zo zijn we in augustus 2020 versneld van start gegaan met de verbouwing.”

1/9 Binnen en buiten zijn met elkaar verweven door een atypische houten pergola en lichtrijke aanbouw. Wat boeiende doorzichten oplevert en de zon op verschillende vlakken laat reflecteren. © Ruth Pattyn 2/9 © Ruth Pattyn 3/9 © Ruth Pattyn 4/9 © Ruth Pattyn 5/9 © Ruth Pattyn 6/9 © Ruth Pattyn 7/9 Bewoners Anaïs, Remie en zoontje Tjeu. © Davy Coghe 8/9 9/9 1/9 Binnen en buiten zijn met elkaar verweven door een atypische houten pergola en lichtrijke aanbouw. Wat boeiende doorzichten oplevert en de zon op verschillende vlakken laat reflecteren. © Ruth Pattyn 2/9 © Ruth Pattyn 3/9 © Ruth Pattyn 4/9 © Ruth Pattyn 5/9 © Ruth Pattyn 6/9 © Ruth Pattyn 7/9 Bewoners Anaïs, Remie en zoontje Tjeu. © Davy Coghe 8/9 9/9 Binnen en buiten zijn met elkaar verweven door een atypische houten pergola en lichtrijke aanbouw. Wat boeiende doorzichten oplevert en de zon op verschillende vlakken laat reflecteren. © Ruth Pattyn © Ruth Pattyn © Ruth Pattyn © Ruth Pattyn © Ruth Pattyn © Ruth Pattyn Bewoners Anaïs, Remie en zoontje Tjeu. © Davy Coghe

Voorontwerp

“Mathijs – een van de MAF Architecten – is een goeie vriend van mij”, aldus Remie. “Een week na de aankoop van ons huis in 2018, hebben we hem gecontacteerd om een voorontwerp van de verbouwing te maken. Met het idee er te kunnen wonen en ontdekken wat wel en niet interessant zou zijn aan het architectenplan. Zo hebben we bijvoorbeeld beslist om de trap te verplaatsen. Oorspronkelijk stond die uitgetekend om te behouden in de gang, maar is hij finaal toch geplaatst in de leefruimte, om zo ruimte te winnen voor een toilet in de gang en een ruim washok op de eerste verdieping. Ook het idee van een mezzanine is door er te wonen veranderd van een doorkijk op basis van het oude raamkozijn naar een volwaardige gang met bureau. Die ideeën zijn er enkel gekomen door er te wonen en de ruimte te beleven. Zo merkten we ook dat de woonruimte in het eerste ontwerp voor ons net te klein was en hebben we beslist het huis te verlengen.”

Een aanbouw die goed connecteert met de woning, waardoor het licht niet alleen diep binnenvalt, maar er ook boeiende doorzichten zijn en de zon op verschillende vlakken kan reflecteren. Binnen en buiten zijn met elkaar verweven en daar scoort de atypische pergola met buitenhaard.

De bakstenen kolom is zowel een ankerpunt voor de woning – het dak steunt op de buitenhaard – als een element van de woning. “Wat trouwens een alternatief voorstel is van de architecten voor onze gewenste binnenkachel”, legt Remie uit. “Twee jaar geleden stelden zij – gezien de heersende klimaatcrisis – voor om geen houtkachel te installeren, maar die wel te integreren als buitenhaard én BBQ in de bakstenen steunpilaar die aan het terras grenst. Maar eerlijk, wij missen een kachel in huis wel nu we er wonen. Die geeft toch een andere sfeer en warmte dan vloerverwarming. En de huidige ongeziene energiecrisis versterkt nog dat gevoel. Maar los daarvan zijn wij heel tevreden over het huis. Het sluit aan bij wie we zijn. We kijken uit naar de afwerking van de slaapkamers boven en de laatste details van onze mortex badkamer. En als dat allemaal klaar is, kunnen we eens rustig nadenken over de invulling van de tuin.” Een verbouwing à la carte, op het ritme en de beleving van de bewoners.





Woon-ID – Bewoners: Anaïs Allemeersch (30), docente marketing en digitale marketing aan de Odisee Hogeschool in Brussel en Remie Dewitte (30), manager commerciële afdeling van de REO Veiling in Roeselare. Ze hebben samen zoon Tjeu (16 maanden) en verwachten in februari 2023 hun tweede kindje. – Pootafdruk: kat Zulma (7). – Bouwjaar: 1954. Verbouwing: 2020. – Bewoonbare oppervlakte: 160 m² op een perceel van 311 m². – Architect: MAF Architecten – www.mafarchitecten.be