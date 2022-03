Binnenkijken in een gerenoveerde villa in Roeselare: seventies design aan het water

Wanneer je langs de oever van De Grote Bassin in Roeselare wandelt, valt je oog meteen op de prachtig gerenoveerde seventies bel-etagewoning van Emmanuel en Elien. De vernieuwing gebeurde met uiterst respect voor de originele architectuur, zonder daarbij in retroclichés te vervallen. De stijl bleef, maar kreeg een nodige upgrade ten voordele van de functionaliteit en het comfort van de bewoners. Het resultaat is een succesvolle fusie tussen authentieke charme en architecturaal vernuft.

Bij de aankoop van een oudere woning is het belangrijk dat de vonk overslaat. Bij voorkeur níét door verouderde bedrading, maar wel uit liefde voor een huis met karakter. Voor Elien en Emmanuel was het liefde op het eerste gezicht, waarbij het uitzicht vanuit de woonkamer op de magnoliaboom de doorslag gaf. Zo goed als elke ruimte in het huis biedt een blik op een bijzondere natuurweelde, dankzij de geweldige ligging aan de rand van De Grote Bassin en het Geitenpark in hartje Roeselare.

Alle woongedeeltes bevinden zich op de eerste verdieping, wat het perfecte platform vormt om je te laten omarmen door de groenrijke omgeving. Die unieke indeling heeft het koppel te danken aan de marktkramers die de statige bel-etagewoning bouwden in 1972. De volledige benedenverdieping was een stockageplaats en doorrijdruimte naar de tuin die toen dienstdeed als parkeerplek. De garage is nu afgesloten door een grote raampartij, en de stockageplaats werd al enkele jaren geleden omgetoverd tot een polyvalente ruimte die vooral gericht is op het vertier van dochter Eva-Luna en zoon Elias.

Diagonale lijnen lopen als een rode draad door het huis

Elien komt dan weer tot rust in de grote keuken op de eerste verdieping die tot voor de renovatie volledig afgesloten was van de leefruimte, maar nu een nieuw epicentrum van familiale gezelligheid vormt. “We maken heel graag pizza’s met het hele gezin. Onze eerstvolgende aankoop zal een pizzaoven zijn voor op het terras, dat dankzij de renovaties een verlengde is geworden van onze leefkeuken”, vertelt Elien.

Met een hoek af

De renovatie van de seventies villa waarbij diagonale lijnen als rode draad door het huis lopen, is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de eigenaars en de architecten. “De uitdaging lag er vooral in om de buitentrap – die we zelf gerenoveerd hebben – te behouden en tegelijk te connecteren met zowel de leefruimte als het terras”, legt Emmanuel uit. Het architectenteam van Achtoptien vernieuwde het houten terras dat zich in penibele toestand bevond en creëerde met een diagonaal lijnenspel een overbrugging tussen de bestaande trap, de keuken en de woonkamer. Die speelse, diagonale lijn loopt naadloos over in de binnenruimte met in de hoofdrol een uniek keukeneiland dat dezelfde lijn volgt.

“We gingen meteen akkoord met het originele ontwerp dat de architecten uitgetekend hadden. Er mocht van ons een hoek af zijn, dat past ook bij de aard van het huis”, gaat Emmanuel voort. Het uitgekiende design zorgt ervoor dat de schuine vorm van het kookeiland ondanks zijn hypermoderne ontwerp deel lijkt uit te maken van het retro karakter van het huis. De balustrades met diagonaal spijlenwerk – aan de voor- en achtergevel van het huis – werden eveneens vanuit dat idee bedacht.

1/8 Het interieur is modern met een seventies knipoog: "We houden ervan nieuwe stukken met vintage items te combineren." © Joke Couvreur 2/8 Emmanuel en Elien woonden al jaren in hun huis alvorens het te renoveren: "Op die manier wisten we perfect wat aangepast moest worden en wat niet." © Joke Couvreur 3/8 De balustrades met uniek diagonaal lijnenspel lijken altijd al deel te hebben uitgemaakt van het huis, maar zijn een nieuw ontwerp van Achtoptien Architecten. © Joke Couvreur 4/8 © Joke Couvreur 5/8 © Joke Couvreur 6/8 © Joke Couvreur 7/8 © Joke Couvreur 8/8 © Joke Couvreur

Tafel met een verhaal

Ook in het interieur zien we een knipoog naar de jaren zeventig, zonder dat het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan. Hoewel de oranjekleurige zetel een nieuwe aankoop is, is hij net een decorstuk uit de Amerikaanse reeks Mad Men. De tint van de zetel keert terug in het glazen tafelblad van de eettafel. Die is wel vintage én een pièce unique. Elien: “Mijn vader was kunstenaar en was onder meer vakkundig in glasfusing. Het tafelblad is een deel van een vijfdelige glaswand die hij heeft gemaakt. Het is een mooie herinnering aan hem.”

Authentieke charme en modern comfort combineren perfect

De combinatie van oud en nieuw staat centraal in de gerenoveerde seventies woning van Elien en Emmanuel en bewijst dat een succesvolle renovatie een symbiose hoort te zijn van authentieke charme en modern comfort. (Sabrina Bouzoumita )





Woon-ID – Automation-engineer Emmanuel Seurinck (39) en psychologe Elien Desmedt (40) werden verliefd op deze seventies villa in Roeselare. Ze wonen er samen met hun twee kinderen Eva-Luna (11) en Elias (9). – Bouwjaar: 1972. – De huidige eigenaars wonen er sinds 2008. – Renovatie: 2019-2020. – Bewoonbare oppervlakte: 348 m² op een perceel van 962 m². – Architecten: Jelle Devreese en Lowie Vandamme van Achtoptien Architecten – www.achtoptien.be.