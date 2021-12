Binnenkijken in een gerenoveerde stadswoning in Kortrijk: Onverwacht omhoog

Van kleine uitbouw tot creatieve herinterpretatie. De Kortrijkse stadswoning van Lucas en Mélanie kreeg een onverwachte totaalrenovatie mét een extra verdieping voor meer vierkante meters. Een gelaagd en grafisch ontwerp van MAF Architecten om de woning te laten meegroeien op het ritme van het jonge gezin.

Het is en blijft een klassieker. Verbouwen doe je ongewild langzamer dan gepland én met ruimte voor onverwachte budgetwijzigingen. Met momenten van stille blijdschap tot pure verwondering. En waarbij het einde van de verbouwplannen al te vaak eindeloos ver afwezig lijkt te zijn. Zo ook voor Mélanie en Lucas. In eerste instantie was het niet de bedoeling hun woning ingrijpend te renoveren, maar wel te verbeteren voor wat extra woonjaren als jong groeiend gezin. En daarna te verhuizen naar een ‘definitieve’ thuis. Tot ze de mannen van MAF Architecten leerden kennen en hen carte blanche gaven. Hun voorstel? Een transformatie van de woning, inclusief extra dakverdieping om meer woonruimte te creëren.

Week bedenktijd

Een architect carte blanche geven levert altijd resultaten op die de bewoners zelf niet kunnen bedenken. “Wij hadden visueel totaal geen idee hoe we onze woning konden verruimen of verbeteren om er te blijven wonen”, vertelt Lucas. “Initieel huurden we de woning voor één jaar tot de eigenares meldde ze te willen verkopen. Wij hadden wel interesse, maar ze had niet aan ons gedacht en plots stond hier een immomakelaar in huis. Het moest duidelijk snel gaan. Ze gaf ons een week de tijd om te beslissen voor de woning op de markt zou komen. We hebben niet getwijfeld en in 2015 de woning gekocht. Als huurders kenden we het huis vanbinnen en vanbuiten, plus we zitten hier in het centrum van Kortrijk én vlak bij ons werk. Kortom, een goeie beslissing.”

Weg dak

“Het was een tof maar klein huis met boven slechts twee kamers. Voor ons en ons zoontje Anton. Maar met het oog op een tweede kindje wilden we graag de achterbouw van de woning vernieuwen en verruimen”, zegt Mélanie. “We hebben verschillende architecten gecontacteerd, en met MAF Architecten was de klik er meteen. Wij hadden geen groot budget en zij waren toen een jonge startende architectengroep met toffe project-ideeën. Zij durfden ons de vraag te stellen, wat als dit nu toch eens jullie definitieve huis zou zijn en wij er een extra dakverdieping opzetten? Een bouwkundig antwoord op ons tekort aan vierkante woonmeters.”

De vorm van het keukeneiland laat de breedte van de woning helemaal tot haar recht komen

Weg basisidee. “Want,” zo gaat Lucas voort, “de renovatie werd een totaalrenovatie met een uitbouw én opbouw. En een ander verbouwingsbudget en de nodige verrassingen. De extra dakverdieping leek aanvankelijk eenvoudig realiseerbaar op het bestaande platte dak, maar werd complex omdat het dak hellend is. In plaats van een afgewerkte nieuwe unit te plaatsen op het dak – en door een gat te maken te connecteren met een trap – is het volledige dak er afgehaald en hebben ze de nieuwe dakunit ertussen gehangen. Op dat moment wisten we eerlijk gezegd niet goed meer waarmee we bezig waren. Er kwam een extra stabiliteitsingenieur bij om alles veilig te laten verlopen. Een noodzaak en belangrijk om zeker ook de aanpalende woningen geen schade te berokkenen.

Stad Kortrijk keurde het nieuwe plan goed, alleen was er de verplichting met de nieuwe verdieping anderhalve meter van de voorgevel weg te blijven om het straatbeeld maximaal te behouden. Met een meer dan geslaagd resultaat. Mede dankzij de Noordboom uit Ronse, een aannemer gespecialiseerd in hout-constructies voor energiezuinige woningen. MAF Architecten stelde voor om met hen samen te werken zowel voor de uitbouw in hout als de opbouw in CLT (Cross Laminated Timber). Een houtmassiefbouw die we iedereen kunnen aanraden. De extra dakverdieping werd prefab in de fabriek gemaakt, met de gewenste deur- en raamopeningen en uitgefreesde uitsparingen voor techniek en elektriciteit. En tot op de millimeter juist! Helemaal afgewerkt werd ze heel vlot geleverd en geplaatst met een kraan.”

1/8 © Ruth Pattyn 2/8 De nieuwe achterbouw trekt natuurlijk daglicht met een gevelbrede raampartij door tot in de open keukenruimte. De houtstructuur toont een boeiend samenspel van lijnen, vlakken en perspectief met het keukeneiland. © Ruth Pattyn 3/8 MAF Architecten heeft een stalen trap met rubberhouttreden ontworpen als blikvanger in de woning. De leuningen zijn opgevuld met strekmetaal en de witte coating is poederlak. Op maat gemaakt door Feritus, een metaalconstructiebedrijf in Deinze. © Ruth Pattyn 4/8 © Ruth Pattyn 5/8 © Ruth Pattyn 6/8 © Ruth Pattyn 7/8 © Ruth Pattyn 8/8 Bewoners Lucas Herman en Mélanie Ghyselen. © Kurt De Schuytener

Kleuren en vormen

Ondanks de carte blanche had Lucas toch enkele restricties om rekening mee te houden tijdens de verbouwingen. “Ik ben nogal een rationele denker en voor mij was het praktische belangrijk. Zo is het keukeneiland een compromis geworden tussen het atypische meubelontwerp van Nick en onze wens van een ingebouwde kastruimte in het eiland. In het begin waren we overigens niet erg enthousiast over de vorm van het keukeneiland, maar met wederzijds vertrouwen hebben we het toch een go gegeven en nu zien we dat het de kleine woningbreedte maximaal tot haar recht laat komen. Wat ook versterkt wordt door de mooie heldere denim blue-kleur in de keuken. Niet alles hoeft wit te zijn. Dat maakt het te clean.”

En dat toont ook de afwerking van de achtergevel met het speelse zwart-witcontrast in de ramen. Een detail mét punch en mooie signatuur van de architecten.





Woon-ID – Lucas Herman (32) en Mélanie Ghyselen (32) wonen samen met hun kinderen Anton (4,5) en Louise (2,5) in Kortrijk. – Lucas werkt als customer service-manager in de chemiesector, bij het Kortrijkse RIC. Mélanie is teamleider bij de commerciële binnendienst van Haelvoet in Kortrijk. – Bouwjaar: 2020. – Bewoonbare oppervlakte: 201,6 m² op een perceel van 178 m². – Architect: MAF Architecten