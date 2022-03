Binnenkijken in een gerenoveerde hoeve met landschapstuin: wilde boerenhagen en bloemrijk gras

Met rustige kleurvlakken en gedroomde sferen, zo vertalen de bloemenweides zich rond de verbouwde hoeve van Henk en Cindy in Oostkamp. Een architecturaal tuinproject van Studio Verde, waarbij het natuurlijke kijkvenster subtiel integreert met het landschap en verandert volgens het ritme van de seizoenen.

Kleurschakeringen en geometrische vormen zijn een essentieel onderdeel van een sfeervol interieur. Maar hoe vertaal je dat exterieur, naar een rustgevende tuin, inclusief een zinnenprikkelend groen lijnenspel, expressieve bloempatronen en de juiste keuzes voor bomen, hagen en struiken? Een eenduidig antwoord is er niet, gezien het persoonlijk perspectief voor veel interpretatie vatbaar is. Maar net daar kan het vakmanschap van een goeie tuinarchitect ons hart een sprong laten maken.

Zoals dat van Henk Cloetens en Cindy D’Haens. Zij zien hun tuin als een belevingsruimte met veel mogelijkheden. Ze schrikken er niet voor terug om naast het renoveren van hun woning, ook op zoek te gaan naar een karaktervolle tuin. Een met een ingetogen grandeur die past bij het omringende landelijke landschap, de sfeer van de gerenoveerde hoeve en met de duidelijke signatuur van Studio Verde.

Landschapsbeleving

“Onze tuin brengt de rust die we willen voelen én laat de beleving van buiten naar binnen doorstromen langs grote raampartijen in de woning en de schuur”, schetsen de bewoners. “Wilde boerenhagen, beukenhagen, haagbeuken, meidoornhagen en fris geknotte wilgen omkaderen de landschapstuin. De verschillende bloemenweides zijn aangelegd met een op maat samengesteld bloemenweidemengsel. Samen met onze tuinarchitect Berwout Dochy hebben we bewust gekozen voor een natuurlijke en onderhoudsvriendelijke tuin met kleurvariaties en een inheemse beplanting die nauw aansluit bij de landelijke omgeving. Een tuin met een identiteit en verschillende entiteiten om de beleving maximaal te benutten. Alles is visueel met elkaar verbonden, maar staat evengoed los van elkaar. Zo kunnen we doorheen de dag met de verschillende terrassen perfect meeschuiven op het ritme van de zon”, lacht Henk.

Onze tuin zien we als een belevingsruimte met veel mogelijkheden

“Er zitten maar liefst 20.000 bloembollen in de tuin, die in kleur en hoogte schakeren. Er zijn onder meer krokussen, klaprozen, margrieten, papavers en korenbloemen. En los van het weinige onderhoud dat een bloemenweide met zich meebrengt, is ze ook nog eens zeer budgetvriendelijk. Missen we een kleur of bloem, dan kopen we gewoon wat extra bollen of zaden bij”, vertelt Cindy. “En zo kunnen we eenvoudig de belevingsruimte van de tuin recreëren. De weide die aan de tuin grenst kan op termijn misschien wel een boomgaard worden en het terras dat paalt aan onze woonkamer krijgt momenteel een nieuwe in vulling door Julien Houtekeete, de man die onze tuin aanlegt en onderhoudt. Onze opzet daar? Een nieuw verlengstuk creëren van de zitkamer, met onder meer een fijn verzonken terras en de aanplanting van wat bomen die een natuurlijke zonnebuffer zullen zijn voor de woning.”

1/6 Bewoners Henk Cloetens en Cindy D'Haens. © Ian Van Landuyt 2/6 © Gerrit Devinck 3/6 © Gerrit Devinck 4/6 De lichtrijke woonkamer is een aanbouw bij de oorspronkelijke kleine hoeve en etaleert een kleurenpalet met rustgevende zandtinten. Met ook hier kamerhoge kijkvensters op de tuin. © Ian Van Landuyt 5/6 Een herinterpretatie van koeienstal tot slaapkamer, met behoud van het originele volume en de hoge nissen. © Ian Van Landuyt 6/6 © Ian Van Landuyt 1/6 Bewoners Henk Cloetens en Cindy D'Haens. © Ian Van Landuyt 2/6 © Gerrit Devinck 3/6 © Gerrit Devinck 4/6 De lichtrijke woonkamer is een aanbouw bij de oorspronkelijke kleine hoeve en etaleert een kleurenpalet met rustgevende zandtinten. Met ook hier kamerhoge kijkvensters op de tuin. © Ian Van Landuyt 5/6 Een herinterpretatie van koeienstal tot slaapkamer, met behoud van het originele volume en de hoge nissen. © Ian Van Landuyt 6/6 © Ian Van Landuyt Bewoners Henk Cloetens en Cindy D'Haens. © Ian Van Landuyt © Gerrit Devinck © Gerrit Devinck De lichtrijke woonkamer is een aanbouw bij de oorspronkelijke kleine hoeve en etaleert een kleurenpalet met rustgevende zandtinten. Met ook hier kamerhoge kijkvensters op de tuin. © Ian Van Landuyt Een herinterpretatie van koeienstal tot slaapkamer, met behoud van het originele volume en de hoge nissen. © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt

Herinterpretatie koeienstal

Het naturel waarmee Cindy en Henk vertellen over het vakmanschap in hun tuin weerspiegelt zich ook in hun woning en hun ondernemerschap. Eentonigheid is hier niet aan de orde, zoveel is duidelijk. Noem het een gezonde portie onrust die ze allebei vlot kunnen omzetten in boeiende en succesvolle projecten.

“Vorig jaar hebben wij ons bedrijf overgelaten aan Visma. We runden een sofwarebedrijf voor bouwaannemers en architecten, opgesplitst in Bouwsoft, Archisoft en Groensoft. Ik was er 23 jaar actief, Cindy 10 jaar. Een boeiende wereld die het midden houdt tussen interieur en exterieur en waar we nu op een andere manier mee voortgaan.

We kopen, verbouwen en verhuren vastgoed en zijn volop bezig met de opbouw van een vakantiehoeve voor 14 personen, die we zelf gaan uitbaten. Er zal ook een schuur zijn met een seminarie- en meetingruimte. We houden van woningen met een verhaal en het laten groeien van een project”, gaat Henk voort. “Onze woning hier was oorspronkelijk een kleine hoeve van meer dan honderd jaar oud. Vervallen, net zoals de bijhorende koeienstal en hooischuur. Maar met de nodige durf en een slimme tijdsindeling hebben we beetje per beetje een geslaagde metamorfose kunnen realiseren. Met een lichtrijke uitbouw van de keuken- en zitruimte en een herinterpretatie van de koeienstal tot slaapruimte, waarbij het oorspronkelijke volume van de stal helemaal behouden werd, inclusief de hoge nissen. En mét zicht op de tuin vanuit elke ruimte. Door ergens te wonen en vooral te leven, groei je langzaam mee met de mogelijkheden van je woning en kan je veel beter je persoonlijke wensen invullen. Zo hebben we ook de oude hooischuur in de tuin niet afgebroken, maar laten renoveren. Waardoor ons perceel een veel rijkere identiteit heeft gekregen.”





Woon-ID – Bewoners: Henk Cloetens (48), Cindy D’Haens (41) en kinderen Louisa, Julie, Maurice, Rune en Cayenne. – Pootafdruk: Franse bulldogs Omer en Jeanine. – Tuinarchitect: Studio Verde – Berwout Dochy. – Oppervlakte tuin: 4.000 m², weide 700 m². – Bewoonbare oppervlakte: 950 m². – Architect: Koen Vekeman. – Binnenhuisarchitect woning: De Maeyer + Weemaes. – Architect schuur: Architextuur – Thomas Coucke. www.studioverde.be