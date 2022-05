Binnenkijken in een gerenoveerde halfopen woning in Koksijde: vanuit het groen turen over de duinen

Renoveren was niet wat Lut en Hasan voor ogen stond toen ze vanuit het binnenland aan zee kwamen wonen. Maar het majestueuze zicht op de duinen dat samen kwam met het vervallen huis dat ze er in een rustig gelegen wijk ontdekten, trok hen over de streep. Samen met de architect maakten ze er een eigentijdse woning van.

Lut Vorsselmans vertelt met verve hoe ze, op zoek naar rust, van Grimbergen in Koksijde terechtkwam. De zonen vlogen uit, samen met haar man kwam ze er al regelmatig op vakantie. En groeide het idee om er te komen wonen. Hun eerste pogingen strandden op voor hen te hoge prijzen, tot een koppelwoning in een rustige straat, weg van het toeristische hart van de badstad, hun aandacht trok. “De woning binnenin was niet om aan te zien”, herinnert Lut zich. Sinds ze gebouwd werd in 1920 werd het interieur in de jaren 60 meerdere keren verkaveld en stapelden de koterijen achteraan de woning zich op. “De tuin werd afgesloten door een dichte rij hoge coniferen. Maar als we die weg dachten, ontstond vanuit het huis een subliem zicht op het aangrenzende natuurdomein De Hoge Blekker. We waren verkocht!”

In samenspraak met de architect werd de bestaande achterbouw vervangen door een kwalitatieve uitbreiding die, samen met het slopen van alle overbodige binnenmuren, zorgt voor een vernieuwde relatie met het duinengebied. Een relatie die nog benadrukt wordt door het niveauverschil tussen de eetruimte en de leefkeuken en de grote glaspartij in de achtergevel. Ook vanuit de grote slaapkamer op de verdieping en de zolderkamer hebben de bewoners een prachtig zicht op de omgeving. De groen gebeitste planken die de uitbreiding aangeven, zorgen dan weer voor een opvallend en speels element. Het groen refereert ook aan de art-deco-elementen op de voorgevel, in groene en zwarte marmer.

Warme sfeer in huis

Ook binnenin moest de woning volledig heropgebouwd worden. Er werd geluidsisolatie aangebracht tussen de twee delen van de koppelwoning en gekozen voor vloerverwarming. Het huis beantwoordt aan de huidige energetische normen, en hoeft op zonnige dagen dan ook niet eens extra verwarmd te worden. Met twee grote buldogs als deel van het gezin koos Lut voor een praktisch te onderhouden vloerbedekking: gepolierd beton voor de keuken en coretec met houtmotief in alle andere ruimtes. Coretec is gemaakt uit vinyl, gerecycleerd hout en kurk en is daarmee volledig waterproof.

De groen gebeitste planken van de uitbreiding zorgen voor een speels element

“We hadden een eigentijdse, moderne woning voor ogen, maar wilden wel absoluut een steriele sfeer vermijden”, licht Lut toe. De grote raampartijen brengen veel licht naar binnen. De buitenkant van de ramen zelf is gemaakt uit aluminium, voor de binnenkant werd geopteerd voor hout. Samen met de zichtbare houten roostering zorgt dat voor een warme sfeer binnenin. “De architecten speelden volledig in op onze verwachtingen. Zo hielden ze ook rekening met mijn grote droom om hier in de toekomst bed and breakfast aan te bieden, en werden de kamers boven nu al in die zin opgevat. Elke kamer heeft daarom een eigen badkamer, of is voorzien op de latere installatie daarvan.”

Keuken, hart van de woning

Dé reden waarom het koppel hier kwam wonen, het onmiddellijke contact met de natuur, vertaalt zich ten slotte ook in de indeling van de open woonruimte. De keuken met kookeiland werd net voor de glazen achtergevel gepositioneerd. “Ik kook graag, en hier wordt het een nog groter plezier. Het lijkt haast alsof ik in de openlucht sta te kokkerellen”, lacht Lut. “De keuken vormt het hart van ons huis, hier brengen we het meeste tijd door: na het werk gezellig samen koken, babbelen met de vrienden die op bezoek komen, we lezen en werken zelfs aan het eiland.” Ze besteedde dan ook ruim aandacht aan kwalitatieve kooktoestellen en praktische opbergruimte.

Het hoger gelegen eet- en loungegedeelte richtte Lut in met uitnodigende vintage zeteltjes en andere bijzondere vondsten. “Voorlopig is er geen budget voor nieuwe meubelen, maar ik hou er sowieso van om zelf een en ander te combineren tot een gezellige mix. En dat is ook een voordeel van renoveren: we kunnen hier perfect wonen en tegelijk de werken uitvoeren en laten uitvoeren naargelang de budgettaire mogelijkheden. Het vraagt wat geduld en flexibiliteit, maar op die manier bouwen we gestaag aan ons droomhuis.”





Woon-ID – Lut Vorsselmans (60) en Hasan Eryatmaz (54) wonen sinds vorige zomer in Koksijde. Zij is shopmanager bij Cook&Serve, hij is tandtechnicus. – De woning werd gerenoveerd i.s.m. SILO-architectuuratelier uit Koksijde. www.silo-architectuur.be