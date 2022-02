Binnenkijken in een gerenoveerde Brugse stadswoning: structureel puzzelen

Een subtiel gelaagde woning met witte gietvloer, weggepleisterde raamprofielen en een keuken als koesterhoek. Ann en Hans bewonen met een uitgesproken gevoel voor esthetiek een 18de-eeuwse Brugse stadswoning aan het water. Waar ruimtelijkheid, rust en licht primeren. Een doordacht uitnodigend renovatieproject van Architectuuratelier Dertien12.

Na vierentwintig jaar samen een apotheek te runnen, twee jaar in de Verenigde Staten te wonen en twee jaar in Stockholm, renoveerden Ann Vercammen en Hans De Loof recent een woning in de historische Brugse binnenstad. Op een locatie waar ze altijd van gedroomd hebben, maar nooit de mogelijkheid ervan realiseerbaar achtten. “Zonder een duidelijk plan voor ogen te hebben, kochten we deze woning goed vijf jaar geleden. Ann was al een tijd aan het immo-klikken, met een alerte interesse voor een centrumwoning aan het water. Een idyllische droomlocatie voor ons pensioen, maar met een gepeperd budget helaas. De woning was al meer dan een jaar herhaaldelijk online te koop aangeboden. Maar op een bepaald moment zakte de prijs serieus en nam onze interesse de overhand om de woning te bezoeken”, zegt Hans.

Verbouwplan met een vraagteken

“Toen we binnenwandelden, zat het gevoel meteen goed. We zagen een huis met opportuniteiten én onze nieuwe thuis. We hebben met wat gedurfd geluk onder de prijs een bod gedaan en gewonnen”, vertelt Ann.

Geen enkele muur in huis is parallel of loodrecht, wat het nodige denkwerk gevraagd heeft

“Op dat ogenblik was onze dochter net getrouwd en is zij hier twee jaar komen wonen voor we gestart zijn met de renovatie. Een perfecte oplossing, want wij hadden geen concreet verbouwplan. Er was zichtbaar verandering nodig. Het dak was niet geïsoleerd, de ramen hadden enkel glas en ook structureel kon het beter, maar het huis was perfect bewoonbaar als overbrugging voor onze dochter tot ze er zelf een kon kopen. Intussen verkochten wij onze apotheek en woning in Sint-Andries, waardoor meer marge gecreëerd werd om grondig te kunnen renoveren. Als buffer huurden we een woning, hier net aan de overkant van de straat. Ongelooflijk toevallig allemaal. (lacht) Onze inboedel paste – na wat secure opmetingen – net in het huurhuis en ook de timing kon niet beter. Want de verbouwing liep mooi synchroon met ons tijdelijke huurcontract.”

Ingenieus en authentiek renoveren

De verouderde stadswoning bestond voor de renovatie uit vele kleine ruimtes die de troeven van het perceel niet tot hun recht lieten komen. En bovendien niet aan de normen en het comfort voldeden van Ann en Hans om er samen oud te kunnen worden. “Wij worden beiden zestig, bedoeling is dat wij an sich niet meer moeten verhuizen of renoveren. Vandaar dat we de woning optimaal en grondig hebben laten renoveren”, legt Hans uit. Een structurele puzzel met een verschuiving van alle ruimtes. Waarbij de keuken nu het hart van de woning vormt en de authentieke elementen van de vloer met moer- en kinderbalken weer in ere hersteld zijn. De oude paal die de balken in het midden van de woning ondersteunde, werd vervangen door een ingenieuze ophanging naar de eerste en tweede verdieping met een stalen beugel.

“De verbouwing duurde dertien maanden en is eigenlijk perfect verlopen. Wat volgens ons het voordeel is van met een goeie architect te werken. Wij hebben geen materiaalkennis, wel gevoel voor esthetiek en daar wist Tom als architect goed op in te spelen. Bekwaam en duurzaam vakmanschap kunnen wij niet inschatten. Want wie levert goed stucwerk of wie kan de structurele bouw ontdoen van een bric-à-brac constructie, zonder dat het fout loopt tijdens de renovatie? Dertien12 gaf ons de juiste vakmannen om de vele vraagtekens op te lossen. Geen enkele muur in huis is parallel of loodrecht, wat wel het nodige denkwerk vereiste. De schouw is verplaatst, er is een nieuwe terrasbedekking en visueel is alles op de gelijkvloerse verdieping mooi opengewerkt. Alle ramen corresponderen nu met elkaar, zodat je vanuit de traphal kan doorkijken naar zowel de keuken, de binnenpatio, de achterliggende woonkamer en de natuur aan de achterzijde van de woning. Alles is harmonieus met elkaar verbonden, waardoor de zon elk seizoen optimaal doorheen ons huis kan schijnen. Mede door de positionering van de woning, want ze wordt vooraan niet afgeschermd door andere woningen of hoge stadsmuren. We liggen net op een ijkpunt van een straat die zich opsplitst, waardoor de lichtinval onbegrensd is.”

1/10 © Ian Van Landuyt 2/10 Visueel is alles op de gelijkvloerse verdieping mooi opengewerkt. Alle ramen corresponderen nu met elkaar, zodat je vanuit de traphal kan doorkijken naar zowel de keuken, de binnenpatio, de achterliggende woonkamer en de natuur aan de achterkant van de woning. © Ian Van Landuyt 3/10 © Ian Van Landuyt 4/10 © Ian Van Landuyt 5/10 © Ian Van Landuyt 6/10 © Ian Van Landuyt 7/10 Bewoners Ann Vercammen en Hans De Loof. © Ian Van Landuyt 8/10 © Ian Van Landuyt 9/10 © Ian Van Landuyt 10/10 © Ian Van Landuyt 1/10 © Ian Van Landuyt 2/10 Visueel is alles op de gelijkvloerse verdieping mooi opengewerkt. Alle ramen corresponderen nu met elkaar, zodat je vanuit de traphal kan doorkijken naar zowel de keuken, de binnenpatio, de achterliggende woonkamer en de natuur aan de achterkant van de woning. © Ian Van Landuyt 3/10 © Ian Van Landuyt 4/10 © Ian Van Landuyt 5/10 © Ian Van Landuyt 6/10 © Ian Van Landuyt 7/10 Bewoners Ann Vercammen en Hans De Loof. © Ian Van Landuyt 8/10 © Ian Van Landuyt 9/10 © Ian Van Landuyt 10/10 © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt Visueel is alles op de gelijkvloerse verdieping mooi opengewerkt. Alle ramen corresponderen nu met elkaar, zodat je vanuit de traphal kan doorkijken naar zowel de keuken, de binnenpatio, de achterliggende woonkamer en de natuur aan de achterkant van de woning. © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt Bewoners Ann Vercammen en Hans De Loof. © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt © Ian Van Landuyt

Extra verdieping

De grootste verdienste van dit renovatieproject schrijven Ann en Hans toe aan de inventieve, minimale dakverhoging. Een idee van de architect. “Vroeger was er niets op zolder, je kon er enkel dozen zetten. Door het dak te verhogen is er een volledig nieuwe verdieping gecreëerd, wat een enorme meerwaarde geeft aan ons huis. De dakstructuur is behouden, maar de pannen werden allemaal vernieuwd. Een ingreep die extra renovatiebudget nodig had, maar wel met maximaal resultaat, want zo zijn er twee kamers en plus en slapen wij in een masterbedroom onder het dak”, aldus Hans.

Door het dak minimaal te verhogen is er een volledig nieuwe verdieping gecreëerd

“Ook het voorstel van de witte polyurethaan gietvloer is een voltreffer”, vervolgt Ann. “Want zo lijkt een kleinere ruimte in een stadswoning meteen veel groter. Het ruimtelijke effect is verrassend. Wat dubbel versterkt wordt door het gebruik van de plaatsbesparende binnenschuifdeuren. Zo functioneert de schuifwand aan de inkomhal niet alleen als deur maar ook als afsluiting van onze wandkast. Praktisch en esthetisch, daar houden we van.”

De magie om een goed eindresultaat te krijgen, zit niet alleen in een krachtig architectenontwerp, maar eveneens in het durven neen te zeggen als bewoners. “Doorheen onze gesprekken met Dertien12 zijn er voorstellen geweest waarmee we ons ook niet konden identificeren”, zegt Hans. Tegels in de badkamer? Neen, dat wilden we niet. En ook voor de gevel was er geen carte blanche. In een eerste ontwerp waren de vier gevelramen frontaal opengewerkt. Mooi en architecturaal, maar wel met een inperking qua oppervlakte van zowel de bureauruimte als de badkamer. Dankzij de open communicatie en creatieve ideeën van het architectuuratelier hebben wij zo onze droomwoning kunnen realiseren. En dat beseffen we nog elke keer wanneer we ons huis binnenkomen.”

www.dertien12.be – www.ianvanlanduyt.be





Woon-ID – Bewoners: Hans De Loof (59) en Ann Vercammen (59). Zoon Asger (30) en dochter Britt-Marie (28) wonen zelfstandig. Hans doceert geneesmiddelenkennis aan de Universiteit Antwerpen. Ann is regent plastische opvoeding, maar zorgt momenteel voor haar mama en kleinzoon. – Pootafdruk? Katten Tup-Tim, Aki en Jingu. – Bouwjaar woning: de woonpas vermeldt ‘voor 1850’. – Renovatiejaar: start najaar 2017. – Bewoond: december 2018. – Bewoonbare oppervlakte: 151 m² op een perceel van 212 m². – Architect: Architectuuratelier Dertien12.