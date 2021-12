Bij Taste and Colours in Kortrijk: Een palet vansmaken en kleuren

Eigen makelij en lokale leveranciers. Dat is de basis van de keuken van Taste and Colours in hartje Kortrijk. Het chef’s table-restaurant van Dirkjan Decock en Hilde Reynaert verrast met pure smaken, interessante texturen en een fijn kleurenpalet.

Het eerste wat opvalt bij Taste and Colours is het grote aantal chef’s tables. Tafels die uitkijken op de open keuken waar je het team in volle actie bezig ziet. Het zorgt voor een gezellige bedrijvigheid. Eentje waar chef Dirkjan duidelijk in floreert, waar hij gasten begroet en van uitleg voorziet en zelf ook nog achter de kookpotten staat. Het liefst werkt hij van akker tot tafel. Dat zorgt ervoor dat het menu organisch kan wijzigen in functie van de aanvoer van lokale en vaste producenten.

Op de herfstavond wanneer wij langsgaan bestaat het menu onder meer uit een gerechtje met knolselder, hokkaido en kastanje, een visgerecht met wilde snoek, gele wortel en schorseneer, een sneeuwhoen met elstar-appel en de oogst van de dag en een dessert van karamel, pruim, sinaasappel en yuzu. Op en top lokaal en aangepast aan het seizoen. Met oog voor pure en originele smaken en perfectie in de combinatie. Bij alle gerechtjes wordt een aangepaste wijn geschonken. Waarbij gastvrouw Hilde Reynaert de focus legt op bio- en natuurwijnen.

Ambachtelijk en lokaal

“Ambacht en beperkte kweek van producten met een uitzonderlijke kwaliteit, aangeleverd door lokale leveranciers maken deel uit van onze visie”, aldus Dirkjan. “Voor biogroenten en -kruiden werken we samen met Monde des Mille Couleurs (Dries Delanote, Dikkebus). Daarbij komt dat 99% van alles wat wij serveren in eigen huis wordt gemaakt. Behalve ambachtelijke gastronomie, is er ook bijzondere aandacht voor materialen die lokaal geproduceerd worden, zoals onze tegels van Atelier Deknock en onze verlichting van Coup de Foudre. Beide handgemaakt en vervaardigd bij producenten hier in het Kortrijkse.” Initiatief nemen, ook dat is Dirkjan ten voeten uit. Zo kan je het volledige restaurant boeken voor een privédiner met vrienden of familie. En ook voor deze speciale feestdagen biedt hij een feestmenu aan dat eenvoudig thuis op te warmen en af te werken is en uitgebreid kan worden met enkele wijnsuggesties. Ideaal voor een avond vol smaak en kleur.





Taste and Colours, Groeningelaan 22 in Kortrijk – www.tasteandcolours.com. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.