Bij Restaurant Lin’eau in Sint-Baafs-Vijve:verrassend dineren in een oude vlasroterij

We zijn niet onbekend met unieke restaurantlocaties, maar Restaurant Lin’eau kaapt met grandeur dé hoofdrol weg als je zoekt naar een culinaire beleving. Chef Baptiste Tieberghien durft anders te denken, zowel in setting als op het bord.

Sint-Baafs-Vijve. Een klein dorp aan de Leie, omringd door rustgevend groen en een historische vlasroterij die een culinaire herinterpretatie kreeg. Een op naam van twee jonge mensen die durven te denken én te doen: chef-kok Baptiste Tieberghien en zijn partner Lisa Van de Cauter. Met respect voor het verleden werd het bijzondere pand gerenoveerd en brengen ze met Restaurant Lin’eau een verhaal waarbij zowel de vlasroterij als de gerechten een hoofdrol spelen. En daar heb je een reservatie voor nodig. Wij ontdekten er een vijfgangenmenu, waarbij klassieke gerechten een nieuwe twist krijgen, inclusief subtiele Japanse invloeden.

“Wij willen met onze keuken anders zijn”, vertelt Baptiste. “We bespelen de elementen van het bord, halen graag klassieke gerechten uit elkaar en stellen die opnieuw samen tot een drie- , vier- of vijfgangenmenu met een creatieve toets. We gebruiken daarvoor alleen verse producten en vernieuwen elke maand opnieuw. Door altijd andere gerechten te creëren blijven we onszelf en het team pushen en triggeren we onze gasten.”

Groenten en kruiden uit de daktuin

Kwaliteit staat voorop en dat benadrukt de chef met zijn groentegerechten. “Onze kruiden en eetbare bloemen kweken we sinds vorig jaar vers in oude vlasbakken in de daktuin van de roterij. En recent zijn we ook gestart met het telen van bepaalde groenten. We zoeken uit waar ons plafond ligt.” (lacht)

En die smaakmakers kwamen mooi aan bod op ons bord. We startten met een tartaar van Holstein met komkommer, dragon en een supplement Royal Belgian Caviar. Gevolgd door de finesse van onze Belgische trots: een bordje asperge met peterselie, gepekelde eidooier en lardo di Colonnata. Een langoustine bereid op binchotan – witte houtskool uit Japan – met yuzu en wortel, was vervolgens een maximaal hoogtepunt aan tafel. Waarbij de bouillabaisse van zeebarbeel, algen en zoete aardappel rustig aansloot en een dessert van rabarberstructuur, yoghurt, aardbei en verveine zorgde voor de zoete afsluiter.





Restaurant Lin’eau, Koen Lisardestraat 19 in Sint-Baafs-Vijve – www.bistrolineau.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.