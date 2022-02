Bij Restaurant Floris in Brugge: onbetwistbare smaakmakers

Van rodepoontartaar met gerookte haringeitjes, mierikswortel en aardpeer tot een spannend bereide hondshaai. Net buiten het centrum van Brugge gidst chef Floris Panckoucke je doorheen een culinaire beleving. Tijd voor een reservatie.

Wakker worden en weten dat je culinair in de watten gelegd zal worden. Dat is de voorsmaak van een reservatie bij Restaurant Floris in Brugge. Een intieme zaak met een tijdloos en hedendaags interieur als boeiende omkadering voor elk gerecht dat komen zal. De open keuken en bar connecteren met de zaal, waardoor er persoonlijk gewerkt kan worden. En je als gast uitnodigend meekijkt hoe de chefs met grote focus te werk gaan en de sommelier in de transparante wijnmuur hartelijk op zoek gaat naar de beste bondgenoot voor elk gerecht.

Sinds de start van zijn restaurant in 2015 etaleert Floris lokale producten. “Hier geen trendverhaal wat duurzaamheid en korte keten betreft, ik heb altijd zo gewerkt. Het is jammer om asperges uit Peru te gebruiken als ze hier beter zijn. Hetzelfde voor aardbeien, kersen en aardappelen of mijn favoriet: de grijze garnaal. Wereldwijd vind je geen betere dan die uit de Noordzee.”

Hondshaai en tarbot aan de graat

Op de kaart prijken heerlijke à-la-cartegerechten, zoals een moeilijk te vinden tarbot aan de graat of crêpe Normande. Maar de chef verkiest ons een surprisemenu te serveren. We starten met hapjes als krokante cannelloni met Oud Brugge-kaas en zwarte olijf, gepofte wonton met dip van aubergine en ansjovis, een garnaalkroket om te delen en loempia van ossenstaart met currydip. Gevolgd door tartaar van rode poon met gerookte haringeitjes, mierikswortel en aardpeer, afgewerkt met een bouillon van aardpeer en dashi. De grootste verrassing van de avond? Een koude en warme bereiding van hondshaai in ’t groen, als waardig alternatief voor de traditionele paling. Volgen nog: schelvis gegaard op lage temperatuur in de boter met schorseneren, butternut en sherryjus en een runderbavette van West-Vlaams rood, geconfijte sjalot, krokante aardappel en knolselder. Uitgebalanceerde smaakervaringen die graag volwaardig afsluiten met de vrienden van het dessert: bloedsinaasappel, witte chocolade en gember, madeleine met speculoos, canelé de bordeaux en oliebollen bij de koffie.





Gistelse Steenweg 520 in Brugge – www.florisrestaurant.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.