Bij Restaurant Den Dyver in Brugge: een hoofdrol voor de brasserie

Goeie Franse keukenklassiekers met een West-Vlaamse touch én groenten die het verschil maken. Dat is de brasseriekeuken van restaurant Den Dyver in Brugge. Waar chef Thomas Vanwynsberghe de smaakmaker van dienst is.

Van de Gruuthusebrug tot aan de Rozenhoedkaai lijkt Brugge veel weg te hebben van een mediterrane boulevard. Waar de vele bomen beschutting brengen langs het water, je heerlijk slentert langs het Groeningemuseum, het Gruuthusemuseum en de wekelijkse antiekmarkt. En waar je subtiel verborgen in een hoek restaurant Den Dyver ontdekt. Na een rijk verleden als bierrestaurant kan je hier nu terecht voor de betere Franse brasseriekeuken. Een plek waar Bruggelingen en nogal wat toeristen elkaar weten te vinden.

Een goeie lenteavond inbegrepen, schuiven we de voeten onder tafel in de rustgevende binnentuin. En geeft chef Thomas Vanwynsberghe ons graag persoonlijk mee hoe ze met Den Dyver de Franse brasseriegerechten een frisse en eigentijdse toets willen geven. “We brengen onze gasten herkenbare gerechten, maar proberen vernieuwend te zijn met verse seizoensgebonden streekproducten en groenten. Uitblinkers op dit moment? De witte asperges, daslook, meiraapjes en morielje.” Wat mijn tafelgenoot zonder twijfel doet kiezen voor een voorgerecht met Vlaamse asperges, garnalen en een gepocheerd ei. Zelf verkies ik de gemarineerde zalmfilet met Black Swan-gin en de unieke mierikswortel.

Zeebaars in zoutkorst

Voor de hoofdgerechten zet het restaurant in op drie uitnodigende suggesties om te delen met z’n tweeën. Van een premium Dierendonck côte à l’os Holstein tot geroosterde hoevekip en zeebaars in zoutkorst. Wij kiezen op aanraden van de chef voor de zeebaars en zien niet veel later de volledige vis onder een dikke korst zout aan tafel gepresenteerd. Geflankeerd door lentegroenten en een puree van smeuïge polderpatatjes smaakt hij even indrukwekkend als hij eruitziet. Afsluiten doen we met een tartelette met mango en limoen en een absolute brasserieklassieker: mousse van Belgische chocolade en sesamganache.





Restaurant Den Dyver, Dyver 5 in Brugge – www.dyver.be.