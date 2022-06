Bij restaurant Boîte in Sint-Idesbald: wereldkeuken met een twist

Als chef kickt Hilde Stekelorum op groenten, ze kent het beste van de korte keten dankzij de kweektuin van haar vader en houdt van culinaire wereldsmaken. Resultaat? 100% unieke sharingfoods in een Boîte waar elke hap naar meer vraagt.

Taste the world, share the food. Bij Boîte in Sint-Idesbald serveren chef Hilde Stekelorum en haar partner Bernard Vandeputte hun eigen interpretatie van een culinaire wereldreis. Waarbij lokale producten en groenten creatief in de mix gaan met toegankelijke foodsharinggerechten. En dat na 12 jaar het succesvolle restaurant Tapa-Tapa te runnen in Alveringem.

“We hadden behoefte aan wat nieuws, aan een frisse ‘zeewind’”, vertelt Hilde. “Met ons nieuwe concept laten we onze gasten proeven van zoveel mogelijk verschillende smaken. Ik wil de mensen inspireren met groenten, verse kruiden en specerijen van over heel de wereld. Zonder het vakje vegetarisch volledig aan te tikken.” En zo merken we even later, hier ga je als gast ook gewillig en gezellig vertragen. Want de eetcultuur van sharing dishes zet een getimed eetpatroon buiten schot en etaleert niet alleen een mengelmoes aan gerechten maar ook aan verhalen. Samen eten, doet weten.

Grenzeloos smaakpalet

Op vraag van gastheer Bernard laten we ons verrassen bij de keuze van de gerechten. “Zo kunnen jullie de kaart maximaal verkennen en buiten jullie comfortzone nieuwe smaken leren kennen”, vertrouwt hij ons toe. Starten doen we met zuiderse Padrón-pepers, gevolgd door Libanese toast met ingelegde sardines, avocado en een crème van wasabi en citroen. En een Peruaanse tiradito van zeebaars – onze favoriet van de avond – met yuzu leche de tigre en zeekraal. Als sidedish is er zoete aardappel met een friszure room en Mexicaanse salsa verde. Na een gepaste wachttijd volgen onze grotere gerechten. We proeven roodbaars in papillot met gember en Presa Iberico – een magnifiek stukje varkensvlees – met gegrilde Padrón-pepers en een groene misosaus. Geserveerd met twee bijgerechten waarvan onze ogen vlot gaan blinken: een blini van bloemkool met kwartelei en erwtjes, en een portie rijstnoedels met een Aziatische komkommersalade. Ja, het mag gezegd zijn: bij Boîte smaakt de wereld verrassend goed.





Boîte, Oostendelaan 1 in Sint-Idesbald (Koksijde) – www.uneboiteamanger.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.