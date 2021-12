Bij La Maison du Terroir in Ettelgem: De parel van de polders

In de ruwe polders op een boogscheut van de Noordzee proef je de zilte klasse op het bord bij La Maison du Terroir. De naam verraadt het al: hier zijn streekproducten thuis. Chef Frederiek Vandenbussche kookt ermee op niveau.

Het dorpje Ettelgem, diep verborgen in het Houtland, wordt doorsneden door het kanaal Brugge-Oostende. De zee is letterlijk en figuurlijk nooit veraf, en al zeker niet in restaurant La Maison du Terroir.

Chef Frederiek Vandenbussche ontdekte de liefde voor zijn vak in de horecazaak van zijn ouders. Na zijn opleiding aan Ter Duinen verdiende hij zijn strepen bij zaken in de buurt, tot hij uiteindelijk zijn eigen restaurant opende. Leuk detail: veel materialen kon hij recupereren uit de ouderlijke zaak, waardoor niet alleen zijn eigen ziel, maar ook die van zijn ouders in zijn restaurant zit. De aardetinten in het stijlvolle interieur symboliseren dan ook perfect al het lekkers dat hier in de grond zit en waarmee hij op een klassieke manier aan de slag gaat.

Huiselijke sfeer

Wat op het bord komt, is dan ook bijzonder verfijnd en van een gastronomisch niveau. Het liefst werkt de chef met vis uit de Noordzee, maar ook de andere gerechten getuigen van bijzonder veel smaak. Respect voor het product staat hier voorop, en elk gerecht bulkt dan ook van de vakliefde en de smaak. Reken daarbij ook nog een uitgebreide wijnkaart. Proef vooral de specialiteit van het huis: de geflambeerde Normandische pannenkoek.

Frederiek blijft zoeken, graven en uitproberen. Investeren doet hij niet alleen in zijn borden, maar ook in zijn zaak. Aan de vooravond van de tiende verjaardag werd het restaurant nog uitgebreid met drie meetingrooms, genoemd naar soorten wijnflessen. Toch wil hij ook hier vooral inzetten op die huiselijke sfeer. Een lijn die ze eerder al doortrokken in hun charmante theesalon op woensdag en in hun uitgebreide verwenontbijt op zondagmorgen.

In La Maison du Terroir kom je thuis, met dank aan het streekgebonden karakter, de culinaire verfijning en de bijzonder vriendelijke bediening. Een aanrader, en dat in elk seizoen.

La Maison du Terroir, Vijfwegstraat 6, in Oudenburg (Ettelgem) –www.lamaisonduterroir.be.

Meer adressen opwww.hetlekkerewesten.be.